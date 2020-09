24 años sin Gilda: "Es la primera vez que no vamos al santuario"

El 7 de septiembre de 1996, Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, perdió la vida tras un trágico accidente en el kilómetro 129 de la Ruta 12, en la provincia de Entre Ríos. Allí también murieron su madre, su hija, tres músicos de su banda y el chofer del micro que los trasladaba.A pesar de su fallecimiento la cantante de música tropical logró trascender generaciones y hasta aun hoy es uno de las referentes de la cumbia."Es el primer 7 de septiembre que estoy en mi casa porque no podemos ir al santuario, debido a la pandemia se hizo muy complejo", contó la presidenta del fan club Las Gilderas, Marta Lescano, aEn este sentido rememoró: "Años anteriores estábamos todo el día con gran concurrencia de seguidores, y a las 19 hacíamos la fogata de la fe, que era en el mismo horario en el que ocurrió el trágico accidente".La presidenta del fan club trabajó junto a Natalia Oreiro en la película que hicieron en homenaje a la cantante de música tropical, "fue una experiencia maravillosa, estuve de extra, lo que más me llegó fue cuando la protagonista estaba vestida de blanco y cantó la canción"."Fue un momento muy emotivo, todos lloramos, Gilda el sábado que dio su último recital estaba vestida de blanco", resaltó.A su vez, contó que "a los fans este aniversario nos encuentra un poco tristes, algunos en Buenos Aires pudieron ir al cementerio de la Chacarita, pero solo unos pocos minutos por persona"."Para mi Gilda es parte de mi familia, nosotros vamos todos los años al santuario, mi hijo la primera vez que fue tenía menos de diez días de vida".Al finalizar dijo que "son los temas que más me llegan al alma".