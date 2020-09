En el sur santafesino retroceden habilitación de actividades por 14 días

La situación en la provincia

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció este viernes las primeras medidas de restricción en el sur provincial -departamentos Rosario, San Lorenzo, Gral. López, Caseros y Constitución- durante 14 días desde este sábado, ante la escalada de contagios de coronavirus.Durante la transmisión se evitó hablar de "retroceso de fases", algo que generó incertidumbres. Lo confirmado es que en la ciudad de Santa Fe y Gran Santa Fe, todo seguirá por ahora igual: en Fase 4 ("reapertura progresiva" dentro del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Dispo).Según tuiteó el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, "Desde la Municipalidad se van a incrementar los controles en los accesos a la ciudad y dentro de la misma". De momento no habrá restricciones en las actividades comerciales; sí trascendió que podría hablar horarios fijos para las salidas recreativas, supo El Litoral.Perotti admitió que hay un aceleramiento de los niveles de contagio. "Es algo que tenemos que volver a controlar", con menos circulación de gente. Y en esta línea, dijo que es necesario "quitar la actividad pública; restringirla como una forma de de cuidarnos. Y mantener el nivel de actividades esenciales, que se haga con la menor cantidad de gente". Luego mencionó un "acompañamiento económico" para los sectores más comprometidos por la pandemia, como la gastronomía y hotelería. "Ayudas impositivas, como el subsidio de tasas, y las tarifas de las tarifas como la luz y el agua", enumeró.El intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que si bien se habían abierto todas las actividades que la pandemia permitía, "ahora es momento de frenar la transmisibilidad del virus".Estuvieron presentes la ministra de Salud, Sonia Martorano, y el secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana.Por 14 días, en Rosario, San Lorenzo, Gral. López, Caseros y Constitución queda suspendido:-Comercio mayorista y minorista de venta de mercadería de rubros no esenciales.-Locales gastronómicos: bares, restaurantes, rotiserías, heladerías y de venta de productos alimenticios.-Actividades comerciales de shoppings.-Ejercicio de profesiones liberales.-Servicios del personal doméstico.-Actividades religiosas.-Obras privadas: que ocupen más de cinco trabajadores, profesionales o contratistas.-Actividades administrativas: sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas.-Práctica de actividades físicas y deportivas en instalaciones cerradas y al aire libre: clubes, gimnasios.-Pesca deportiva y recreativa.-Servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.-Museos, bibliotecas y lugares recreativos.-Salas de grabación y ensayo.-Enseñanza de disciplinas artísticas.-Caminatas recreativas para personas mayores de 60 años o que estén incluidas en grupos de riesgo.-Actividad artística y artesanal, a cielo abierto, en parques, paseos y espacios públicos.Salidas breves para caminatas de esparcimiento:-Uso obligatorio de tapabocas.-En un radio de 500 metros del domicilio.-Se podrán hacer hasta las 19.30.Locales gastronómicos trabajarán bajo la modalidad delivery:-Será exclusivamente para envíos a domicilio.-Hasta las 22 con el servicio take away.