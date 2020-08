Se suman 38 nuevas muertes por covid-19 en el país: ya son 5565 víctimas fatales

En el reporte oficial se indicó, además, queAl respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó esta mañana que el promedio diario de casos en la última semana fue de 6.680, y dijo que lo que debemos mirar es "la película y no la foto, o sea la evolución"."Ayer solo dos provincias no notificaron casos y hubo varias provincias que notificaron más de 100 casos, como Córdoba con 144 casos; Entre Ríos, 100; Jujuy, 133; Mendoza, 165; Río Negro, 118; Salta, 106 y Santa Fe, 190", precisó Vizzotti y mencionó preocupación porque "seguimos viendo que Jujuy tiene más del 50 por ciento de positividad, que Mendoza tiene 43, Neuquén 48, Salta 64 y Santiago del Estero 61":", aclaró.Asimismo, Vizzotti recordó que ayer se decidió que las cuatro áreas que estaban en ASPO, como el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Río Grande y Río Gallegos "siguen en ASPO, y que se le suman algunas ciudades de La Rioja, Santiago del Estero y Salta"."Se trabaja con los gobernadores de estas ultimas tres provincias, que no habían tenido tantos casos, en la necesidad de disminuir la cantidad de contagios, por eso se toma esta decisión y estamos cerca para ver si tenemos que tomar alguna medidas más, en cuanto a la circulación de personas", añadió.Además, Vizzotti dijo que "para que el día que podamos empezar a vacuna a las personas de riesgo, lleguemos con la menor cantidad de casos y de victimas"."Este es el esfuerzo de todo el país, del equipo de salud, y reitero que todos los día están autorizadas las salidas para los controles de condiciones crónicas, para las acciones de prevención, de vacunación y para los eventos agudos. El sistema de salud está preparado y es importante no retrasar las consulta", concluyó.Desde el último informe emitido anoche se registró la muerte de 23 hombres y 14 mujeres: 26 residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cuatro de Chaco; uno de Salta; dos de Mendoza y uno de Tierra del Fuego.Del total de casos confirmados en Argentina, 1.142 (0,4%) son "importados", 70.280 (26,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 156.764 (58,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Ayer fueron realizadas 19.779 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 911.596 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 20.089,5 muestras por millón de habitantes.