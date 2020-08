En Paraná aumentaron a 20% los casos de Covid que no tienen nexo epidemiológico

En el reporte provincial sobre a los casos de coronavirus, el director de Epidemiología Diego Garcialzo señaló que en Paraná el número de contagios en relación a casos comunitarios corresponden a un 20 por ciento. Además, declaró que hay personal de salud contagiado."En Paraná se modificó la clasificación de la ciudad y se la pasó como zona de transmisión comunitaria sostenida, ya que se evidenciaron tres cadenas de transmisión sucesivas y se mantuvo la cantidad de casos confirmados sin nexo epidemiológico", sostuvo el funcionario.Y continuó: "También se evaluó la situación de las postas respiratorias, y se observó un aumento de las consultas sobre temas respiratorios y observamos un incremento de la positividad de estos casos, y no tenían nexo".En este sentido manifestó que "también se evaluaron indicadores relacionados al sistema de salud y la cantidad de casos en localidades vecinas".También remarcó que la localidad de Gualeguaychú es zona de trasmisión por conglomerado con casos comunitarios, Diamante, Ramírez y Chajarí poseen casos esporádicos y el resto de las localidades se las considera como zona sin casos o contagios importados.Sobre el incremento de los casos de coronavirus sin nexo dijo que "estamos evaluando el proceso en relación a las alertas que tuvimos. La primera detección de conglomerado fue en el mes de junio, luego en julio tuvimos casos por conglomerados y comunitarios. Ahora en agosto pasamos a la clasificación de transmisión comunitaria sostenida, y consideramos que estos contagios son los que van a mantener los brotes en el tiempo"."Planteamos que todavía estamos a tiempo de controlar la situación, para evitar el colapso no solo del sistema de salud, sino de la mayoría de las actividades", argumentó el director de Epidemiología."Esta puesto a prueba la inteligencia emocional en relación a la pandemia, las medidas que se informaron son simples y que podemos llevar adelante todos parea que el sistema de salud pueda cubrir las necesidades en relación a la enfermedad", resaltó.A su vez indicó que no existe un pico de la enfermedad, sino que el virus se comporta por brotes y está asociado al incremento de la circulación de las personas.En relación a los controles dijo que ", no es una acción que se recomienda desde el Ministerio de Salud de la Nación el test de hipado negativo, ya que no garantiza la ausencia de la enfermedad, sino que es una foto de la carga viral de la persona en un momento dado, el diagnóstico debe seguir siendo por un profesional médico y si es necesario utilizar los métodos complementarios".Y continuó: "esto genera una falsa seguridad y causa la saturación de los laboratorios".