"Rige un alerta sanitaria provincial para quienes entran y circulan por Paraná"

. "Es el cuarto y último estadio por el cual se identificaron conglomerados no relacionados en los se evalúan al menos tres cadenas de transmisión sucesiva y se sostiene la confirmación de casos sin nexos epidemiológicos", explicó la ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez, al advertir:. De igual manera, aclaró que "se seguirá realizando el seguimiento de todos los contactos estrechos, la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa para aislar a los casos positivos, además de la institucionalización de los pacientes ya sea leves o graves"., comunicó Velázquez, al anunciar que "se emitieron protocolos para los equipos de salud para que estén atentos a todos los cuadros respiratorios de personas que puedan concurrir a otras ciudades o provincias"., argumentó. "Es necesario que nos limitemos a no realizar juntadas ni familiares ni sociales", encomendó la funcionaria provincial al comunicar que "del resultado de la vigilancia resultó que conductas tales como compartir el mate o elementos de contacto han sido las causas de las principales fuentes de contagio".. Y en ese sentido, reconoció que "es comprensible que las personas quieran seguir con su vida cotidiana", pero encomendó a la población "un esfuerzo más, una solidaridad intergeneracional y hacia el personal esencial y los trabajadores de salud"., remarcó.Ante las críticas de la ciudadanía por la apertura de bares y restaurantes en Paraná, siendo que a nivel nacional están prohibidas las reuniones sociales, la ministra de Salud argumentó: "Cuando emitimos las clasificaciones sanitarias y epidemiológicas bregamos para que sean acompañadas por los COES locales; son los municipios los que autorizan las actividades y lo que pedimos es el monitoreo y control de los protocolos"., remarcó al insistir respecto a queAl preguntarle a Velázquez por el envío de 50 bolsas de cadáveres a los hospitales San Martín y La Baxada de Paraná, además de otras para Colón, la funcionaria mencionó que "el envío de insumos forma parte de la estrategia de fortalecimiento a los efectores de salud públicos y privados, al igual que el protocolo para el manejo adecuado de cadáveres"."Que estemos ocultando cifras o indicadores de fallecidos, no contribuiría en nada en la credibilidad y rigor técnico y ético con el que nos manejamos desde el inicio de la pandemia", argumentó. Y agregó: "Necesitamos de los indicadores para tomar las decisiones más adecuadas y estratégicas para sostener la salud de la población entrerriana".