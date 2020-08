Tras diez años de litigio, llegaría su fin el juicio por implantes mamarios PIP

El millonario juicio que miles de mujeres en todo el mundo realizó contra una empresa alemana encargada de certificar la calidad de los implantes mamarios PIP que resultaron defectuosos y generaron múltiples inconvenientes en su salud, tiene la fecha del 31 de agosto próximo como plazo máximo para que todas las afectadas presenten sus demandas.



En la Argentina, se estima que unas 15.000 mujeres resultaron damnificadas, mientras que a nivel global la millonaria demanda involucra a unas 10.000 mujeres y se estima que unas 400.000 fueron las afectadas en todo el mundo, informaron a Télam los abogados que llevan adelante las presentaciones.



Las damnificadas se presentaron en el 2013 en el juicio contra la empresa alemana TUV Rheinland y "ya esta próximo a concluir por lo que el 31 de agosto es el plazo para presentar demandas", dijo la abogada Nathalie Lozano.



El escándalo de las prótesis mamarias de la empresa francesa PIP salió a la luz en el año 2010, cuando se supo que la firma utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico, en vez del gel Nusil que había declarado que usaba.



"Las argentinas que quieran presentar demandas son las que se colocaron implantes mamarios entre 1997 y el 2010 y deben tener una certificación de que se trata de las prótesis de PIP", dijo Lozano quien mencionó la página lademandamasgrandelmundo.com, para inscribirse.



La letrada encargada de llevar adelante la mayor parte de las demandas, dijo que "a esas 10.000 mujeres ya se les ha entregado unos 3000 euros, que no es la indemnización completa sino un pago inicial, destinada a los gastos urgentes que las mujeres tengan en temas médicos".



La letrada explicó que el monto final para esas 10.000 mujeres se estima que estará "entre 17 y 70.000 euros".



En este aspecto señaló que "se están presentando un nuevo grupo de mujeres en las demandas, que incluye a argentinas, que esperamos que tengan los mismos resultados que esas 10.000".



Lozano detalló que esas 10.000 mujeres "se presentaron en grupos distintos y llevaron adelante demandas distintas, un grupo ya obtuvo un fallo favorable de Casación y otro grupo esta en apelación, aunque todas ellas ya recibieron los 3000 euros".



"Desde el 2010, las mujeres tuvieron un fallo favorable en primera instancia, en la apelación perdimos pero en Casación salió favorable, la empresa alemana es muy poderosa y grande y ha realizado todo para evitar que se les reconozcan estos derechos a las mujeres", dijo Lozano.



La letrada destacó que "calculamos que las mujeres afectadas que se presenten hasta el 31 de agosto, recibirán esos 3000 euros para gastos médicos en seis o siete meses", mientras que la indeminización final "será en dos años por haber tenido ya fallos favorables".



La empresa TUV Reinhald certifica "desde juguetes hasta centrales nucleares y siguen con su actividad, de hecho han tenido escándalos en otros temas", precisó Lozano.



La abogada aseguró que "sólo 15 mujeres argentinas se presentaron en la demanda, aunque se presentaron mujeres de más de 40 países que fueron afectadas en su salud".



La presentación de este segundo grupo se realiza bajo el lema "la demanda más grande del mundo por y para las mujeres" que litigan contra la empresa alemana a quienes acusan de no haber hecho los controles pertinentes en los implantes mamarios, que derivaron en su ruptura.



"A medida que pasa el tiempo la salud de las mujeres que tienen la prótesis rota empeora, porque sigue con ese gel el cual sigue migrando a distintas partes de su cuerpo", explicó la abogada.



Y agregó que si bien no hay registros de víctimas fatales por los implantes mamarios "sí está probando el perjuicio que causaron en la salud de la mujeres a lo largo de los años".



"La demanda civil se canalizó contra la empresa alemana porque ella fue la responsable de certificar estos implantes tramposos", dijo Lozano quien destacó que sí "hubo un juicio penal contra la empresa francesa PIP y fueron condenados".