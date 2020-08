Cuestionan que un joven haya sido impedido de donar sangre por ser homosexual

En un comunicado, las autoridades nacionales aseguraron este sábado que "considerar la orientacio?n sexual, la identidad y/o expresio?n de ge?nero de la persona como impedimento para la donacio?n de sangre constituye un acto discriminatorio, violento e injustificado, y contrario a la legislación vigente, sino además responde a un discurso médico que históricamente ha patologizado a las personas LGBTI+".

Además, ambos ministerios le solicitaron a la AAHITC que se remueva del formulario el impedimento de donar sangre en virtud de la orientación sexual, identidad de género y su expresión, y se remarcó la necesidad de incorporar la perspectiva de género para que no vuelva a ocurrir actos de esta gravedad.



Hace unas semanas, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, hizo pública la denuncia de un joven al que no dejaron donar sangre.



"Recibimos el testimonio de Nicolás, un joven de 23 años de la Ciudad de Buenos Aires, que fue a donar para su padre que estaba por someterse a una cirugía en una clínica muy importante, que me atrevería a decir que es de vanguardia, y donde yo también me atiendo, y no lo dejaron donar `por ser homosexual´. Él reunía todos los requisitos pero en el banco de sangre le dijeron que ellos se regían por las normas de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC)", contó Cigliutti al suplemento SOY, del diario Página/12, el pasado 24 de julio.



"A raíz de la denuncia efectuada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), se tomó conocimiento que la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohemoterapia y Terapia Celular (AAHITC) incluyó como impedimento a `varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres´y `mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual hombre que tiene también sexo con hombres ´", indicó el comunicado de Salud y Género.



Y agregó: "La Resolución Nº 1507/15 del Ministerio de Salud de la Nación a través de la cual se establecen los indicadores a incluirse en el "Documento para la Autoexclusión predonación" eliminó expresamente como prohibición y/o impedimento para donar sangre la orientación sexual y/o la identidad de género de las personas. De esta forma, se abandonó una concepción discriminatoria, estigmatizante y se adoptaron los estándares científicos que no hacen foco en `grupos de riesgo´ sino en las `prácticas de riesgo´".



NA