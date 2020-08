Gemelos murieron tras ser paridos en el baño del hospital: Dramático relato

"Cuando fuimos por primera vez, le dieron un Sertal y le dijeron que vuelva a casa. Ella no daba más de los dolores. Y así otra y otra vez que volvimos al hospital. Hasta que no aguantó más y fue al baño y nacieron los gemelos". Con la voz entrecortada Miguel, papá de los bebés que murieron tras ser paridos en el baño del hospital de la localidad santacruceña de Las Heras relató los pormenores del calvario que le tocó vivir junto a su esposa Caroline.Fue este jueves durante la marcha que se realizó frente al mismo hospital para pedir justicia y además la renuncia del director Néstor Hernández. Como toda respuesta, desde el hospital se comunicó que iniciarían un sumario interno para saber qué pasó en la guardia del hospital entre el lunes y el martes pasado.Caroline cursaba un embarazo de 26 semanas, sin complicaciones, hasta que el lunes al mediodía tuvo un sangrado. Con su esposoCaroline, que esperaba a sus gemelos Santino y Mateo, no mejoró y a las 5 de la tarde de ese día volvió al hospital para pedir ayuda. Lloraba del dolor porque tenía contracciones. Sin embargo, otra vez le dieron Sertal, esta vez en perlas, y le pidieron que se fuera. Cuatro horas más tarde, ella y su pareja volvieron a la guardia, pero tampoco les dieron la atención necesaria.A la madrugada del día siguiente volvieron y mientras esperaban que los atendieran,Entonces sí aparecieron. Iban a ser trasladados a Caleta Olivia. Pero no hicieron a tiempo: ambos fallecieron."Fuimos al hospital porque estaba con dolores y sangrado. Nosotros somos primerizos, no sabemos nada. Era como que al doctor y a todos les parecía normal.. Hasta le consultamos a un médico diferente que vimos y nos dijo que si el anterior nos daba Sertal en perlas, había que tomar eso", contó Miguel.Miguel fue recibido este jueves por la mañana por un fiscal de Caleta Olivia y se inició una causa para determinar responsabilidades y por qué la joven no recibió atención a tiempo.Gran parte de la comunidad de Las Heras se manifestó frente al hospital para reclamar que el caso se aclare y los responsables sean castigados. También exigieron que el doctor Hernández, director del hospital renuncie a su cargo.El caso se conoció porque la joven pareja hizo una denuncia pública a través de redes sociales. "Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba en el hospital que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea", detalló Miguel."Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos", concluyó.