Difunden guía de recomendaciones para familiares de fallecidos por Coronavirus

Sociedad Fallecieron tres personas en Entre Ríos con Coronavirus y ya suman 13

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó hoy la Guía para Familiares de personas fallecidas por Covid-19, elaborada para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea de una forma digna y segura, tanto para la víctima como para sus deudos.Este jueves, durante el reporte matutino diario del Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación de la pandemia en el país, Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo del EAAF, habló sobre algunas prácticas seguras y dignas para el tratamiento de los cuerpos y los deudos."El sistema de gestión de cadáveres en todo el mundo es complejo. Intervienen una serie de instituciones oficiales y no oficiales como hospitales, clínicas, geriátricos, cárceles, fuerzas de seguridad, entre otros, que tienen que estar coordinados y trabajar en forma ordenada para que esa recuperación y la gestión del cuerpo sea con respeto y dignidad hacia el fallecido, pero también hacia los familiares que tienen todos los derechos de recibir información fehaciente de lo sucedido", comentó Fondebrider.Y explicó que desde el EAAF lanzaron una serie guías y recomendaciones que están basadas en buenas prácticas alrededor del mundo, realizadas en línea con recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud, para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea de una forma digna y segura."Indudablemente Argentina está afectada y la posibilidad de que los familiares y deudos cumplan sus rituales culturales y religiosos como es habitual se ve impedido por las circunstancias. No poder ver a sus familiares en sus últimos momentos, no poder ver el cuerpo, no participar con otros familiares de estos rituales, sin dudas genera angustia y dolor", señaló el director ejecutivo.Las guías, tanto para el retiro seguro de los cuerpos (dirigida a bomberos, defensa civil, personal de salud, entre otros), como para las casas funerarias y los cementerios, pueden descargarse sin costo en la página web del EAAF y están adaptadas para ser visualizadas en teléfonos celulares.