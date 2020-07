Sin vacuna, "no habrá Festival de Jesús María" dicen organizadores

El presidente de la Comisión del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Nicolás Tottis, confirmó que hasta que no haya una vacuna, no se realizará la tradicional fiesta.



"Sobre la próxima edición, dependemos de lo que pase con la pandemia. Abogamos por la salud de todos los argentinos, sabemos que pasamos por un momento muy crítico en el mundo", explicó.



Adelantó, además, que la comisión continúa trabajando y que tiene "todo listo" para el lanzamiento de la próxima edición, incluyendo la fecha en el calendario de festivales cordobeses.



"No avanzaremos más allá de los protocolos de Nación y Provincia. Sin vacuna y sin cura no habrá próxima edición", remarcó a Cadena 3, y es por eso que aclaró que, en estas circunstancias, no pueden vender entradas anticipadas.



La pandemia también imposibilitó que se lleven a cabo las clasificaciones de jinetes en las provincias.



Además de los shows musicales y la presencia del público, también ven difícil que se lleve a cabo la doma por el contacto entre los participantes.



Esta semana cerraron la edición 2020: en la 55° edición vendieron 200 mil entradas y lograron entregar 18,6 millones de pesos a las cooperadoras de la ciudad.