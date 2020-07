Reiteran que beneficiarios de IFE deben tramitar un turno para acudir al Banco

"El IFE se está pagando solo con turnos previos", comunicó ael gerente de la sucursal de Banco Nación en Paraná, Federico Gamarra.Al pedir "paciencia" a los beneficiarios, explicó que "se ampliaron los turnos para el pago del IFE pero debido a la gran demanda, la web se encuentra saturada y se están dando turno a unos días"."La web está teniendo mucha demanda", indicó al señalar que "por disposición del Banco Nación se realiza el pago del IFE a través de turnos previos, y esa es la operatoria en todo el país".Los beneficiarios del bono de $10.000 que otorga ANSES deben ingresar a https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos Punto aparte, Gamarra aseguró que la sucursal bancaria "cumplimos con todos los protocolos de salud, se le mide la temperatura a quienes ingresan y los empleados también nos cuidamos entre todos para cuidar al cliente"."Se colocó personal de seguridad para que ordene la fila, y que se mantenga el distanciamiento para que no ocurra ningún imprevisto", agregó.En la oportunidad, comentó que "por el anexo sobre calle España se paga a beneficiarios de IFE, y cuando la fila se hace muy larga se pasa a atender en el salón principal"."La sucursal trabaja con personal reducido debido a que hay trabajadores que, por cuestiones de riesgo, no están asistiendo, y otro tanto que está de back up en caso que ocurra algún imprevisto por la pandemia", diferenció. "Y los clientes habituales se atienden de forma normal porque para ellos hay turnos diferenciados", cerró.