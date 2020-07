ADN de un Apocalipsis: Ficción de un entrerriano y su parecido con la realidad

Ya está disponible la segunda tanda de libros impresos, en Santa Fe y Crespo ?



Lucas Saimandi, tiene 26 años y es entrerriano oriundo de Crespo, que hace 8 años está estudiando Ingeniería Industrial en la Ciudad de Santa Fe. A la escritura se dedica desde los 20 años."No se trata de una burla sobre el #Coronavirus, ni de aprovechar tragedias para hacer fama. Este #libro es un proyecto que tengo desde 2017 y que en enero decidí publicar", publicó en su página web el escritor."El libro se dio sin querer, lo pensé como una utopía, como algo exagerado pero lamentablemente este año tuvo muchas similitudes con la historia", expresó aLucas."La historia se dio como un juego, de cómo sería un relato apocalíptico de la Argentina. El libro cuenta sobre una pandemia, muy similar a la que estamos viviendo, que se va de control", dijo.Y agregó que "los protagonistas, quedan atrapados en un bunker intentando encontrar la cura para volver a la normalidad y continuar con sus vidas. El contexto en el cual viven no es muy favorable, entonces eso lleva a situaciones de violencia".Lucas comentó que "hace unos días estuve haciendo un paralelismo de la historia y la realidad. La reacción de los países fue muy parecida porque se pensaba que iba a pasar rápido o que iba a quedar en China".El libro "lo comencé a escribir en 2018 y se terminó de publicar en marzo de este año. Fue una coincidencia muy grande, que la publicación del libre coincide con el arranque de la cuarentena en el país".Sobre las repercusiones que tuvo el libro, contó que "un lector me dijo que le dio miedo y que iba a dejar de leerlo. No es un profecía de nada, es algo de ficción y es otro tipo de virus".Al respecto del título que eligió contó que "la idea es relacionarlo con el fin del mundo, quedan pocas personas encerradas en un bunker. ADN, remite un poco a ponerse en el lugar de los personajes y todo lo que padecen en aislamiento".