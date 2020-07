Coronavirus: Salud insiste con las precauciones en las reuniones familiares

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, advirtió esta mañana sobre los riesgos de contagios de coronavirus que se toman en reuniones familiares y de amigos, aunque estas últimas en algunas zonas, como Entre Ríos, Están prohibidas.En el marco del reporte matutino en cuanto a la evolución de la pandemia del coronavirus, emitido por el Ministerio de Salud, Vizzotti señaló que en el marco de las reuniones familiares o con amigos, sobre todo en comidas celebradas en lugares cerrados, la gente no se distancia, las personas permanecen por largos períodos de tiempo juntas y muchas dejan el tapabocas de lado.Para la funcionaria, las personas toman habitualmente todas las precauciones "cuando realizan distintas actividades, toman el transporte público o entran a los comercios".En esos casos, "un toma las medidas (de precaución) recomendadas porque no sabe quién es el otro u la otra, o cuál es su situación".No obstante, Vizzotti dijo que habitualmente no sucede lo mismo en el caso en reuniones familiares y de amigos.Por otro lado, en otro aspecto que tocó en el informe de este lunes, Vizzotti ponderó como "un logro importante del trabajo del equipo de salud" el hecho de que el coronavirus tenga una letalidad del 1,8 por ciento sobre el total de casos cuando en el mundo y en las Américas sea del cuatro.Esos datos, los puso en un contexto internacional en el qu se considera al continente americano, que tiene el 53 por ciento de los casos, como actualmente "el epicentro de la pandemia".También informó, en cuanto a los testeos, mientras que el promedio de positividad del total es del 30 por ciento, este domingo fue de 42,4, mientras que durante esa jornada ascendió a 41,2 en la Ciudad de Buenos Aires y al 50,5 en la provincia de Buenos Aires, mientras que fue del 26,1 en el resto del país.