Coronavirus: "La curva parece haberse aplanado", aseguró Grieve

En el reporte provincial, en relación a la situación del Covid-19, el jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve informó que "la curva parece haberse aplanado, tanto en los casos moderados como severos".Sobre la evolución con los pacientes de Covid-19 dijo que "hubo una gravedad menor a la que nosotros pensábamos, esto no significa que no pueda haber una variante, el número de pacientes internados graves fue bajo""Estamos muy por debajo del indicie ocupacional que habíamos pensado para el mes de julio", aseguró.Plasma de convalecientesEn relación al protocolo sobre la administración de plasma de pacientes recuperados, Grieve señaló que "tenemos la esperanza que este tratamiento traerá más evidencia a la enfermedad de coronavirus".El plasma se aplicará "y esto va a actuar bajo efecto inmunológico para moderar la presencia del virus", mencionó el jefe Terapia Intensiva.En este sentido, apuntó que "ojalá ya tengamos los primeros bancos la semana que viene y podríamos, en los días siguientes, administrárselos a los pacientes".Al finalizar, el jefe de terapia intensiva recordó a la población la importancia de no realizar reuniones sociales para evitar de esa forma que los contagios crezcan.