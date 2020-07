Argentino creó una aplicación para insertarse en el mercado laboral

Big Blue People, una aplicación que permite a miles de profesionales reinsertarse en el mercado laboral. Está plataforma ofrece y reserva servicios de manera simple y confiable. Desde Suiza desarrolla el sistema para que se implemente en Argentina.



Gustavo Huenelaf, fundador de la aplicación, le dijo a Elonce TV que "hace cuatro años que vivo en Suiza, pero en Europa hace 11. Pero estoy trabajando para Big Blue People de Argentina, con un equipo de diez personas", expresó.



"Big Blue People es una aplicación, para contratar y ofrecer servicios. Lo que hacemos es contratar profesionales como plomeros, electricistas, paseadores de personas, entre otras. La idea es que a través de la plataforma, las personas busquen y contraten lo que necesitan", explicó.



"Somos conscientes de la situación actual en el país y en todo el mundo, y pensamos que lo mejor sería ayudarlos y no cobrarles una comisión por cada servicio que se los contrata por la plataforma", dijo.



Y agregó que "Es una acción orientada a ayudar a los profesionales independientes, que son los más afectados por la crisis económica y sanitaria. Estamos principalmente en Capital Federal y alrededores, pero hace un mes, empezamos en Rosario, Córdoba y Mendoza".



"Tenemos alrededor de 11.000 descargas, es una aplicación relativamente nueva, porque desde agosto que está funcionado y recién en diciembre vimos las primeras contrataciones. Big Blue People va creciendo de a poco e incluso en cuarentena" comentó.



En ese sentido, dijo que "fue interesante ver como las personas contrataron un enfermo o un cuidador, con permiso para que puedan trabajar sin problemas. Hay profesionales, como psicólogos, contadores, que no apuntábamos a ellos, pero que si tienen la documentación, le damos el alta".



"Desde mi punto de vista, debemos apoyar a los emprendimientos y las empresas que son los que generar puestos de trabajos", remarcó. Cómo funciona la aplicación

"Creamos una plataforma para que los profesionales puedan usar como una herramienta de marketing, que no deben pagar nada para ser parte y a sus servicios los pueden compartir por las diferentes redes sociales", comentó.



Al respecto, dijo que "los clientes que entren a aplicación a buscar un profesional pueden ver que ofrece el profesional, fotos de los servicios, cuando está disponible y el precio". Coronavirus en Suiza Sobre este tema, dijo que "en el país tomaron medidas a medidos de marzo, cuando teníamos más de mil casos por días. Con cinco semanas de distanciamiento social bastaron para controlar la situación".



"Luego de esa semanas, los casos bajaron notablemente y decidieron ir abriendo los sectores progresivamente. Estamos del otro lado de la curva",



Al finalizar, aclaró que "nunca se prohibió salir, pero si las reuniones mayores a cinco personas. Que se respete una distancia mayor a dos metros entre las personas, en los lugares públicos".