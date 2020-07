Bachetti explicó cuándo se evaluará el paso a fase a transmisión comunitaria

Sociedad Suman otros seis casos de coronavirus y totalizan 24 este viernes en Entre Ríos

Son 595 los casos de coronavirus confirmados en Entre Ríos."Hay un 5 o 6% de casos de coronavirus a los que todavía no se les puede establecer el nexo epidemiológico", comunicó el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, al dar cuenta de la situación epidemiológica de Paraná y Gualeguaychú."La mayoría de los casos tiene nexo epidemiológico probado, y si bien hay algunos sin nexo, durante estos días se inicia la investigación para determinarlos", aclaró el médico y funcionario provincial.Al respecto, aclaró que "para decir que un caso positivo no tiene nexo epidemiológico son varios días los que se necesitan para la investigación y poder determinar si existió un nexo o no"."Día a día evaluamos la situación", prometió el funcionario provincial. "Cuando los casos sin nexo superen la capacidad de estudiarlos y hacer la vigilancia epidemiológica para llegar al nexo principal o ver retrospectivamente dónde se contagió esa persona, la evaluación será otra y el cambio de fase se hará cuando corresponda"."Hoy día es un pequeño porcentaje el que tenemos sin nexo, lo que nos preocupa y nos ocupa mucho a los sistemas de salud en la investigación pero no es la única variable que se toma para pasar de fase en la evolución epidemiológica de una ciudad", remarcó.Punto aparte mencionó que "entre los infectados en la provincia de Entre Ríos predomina una franja etaria de jóvenes entre 20 y 45 años"."Si bien la mayoría de los pacientes que se infecten con coronavirus, cursan un estado clínico muy leve, al no tomar los resguardos, pueden llevar ese virus a nuestros abuelos, adultos mayores, o a las personas que tienen factores de riesgo, que son los que están expuestos a los desenlaces más graves", alertó.