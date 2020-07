Covid-19 en Paraná: "Si no se halla nexo, se define la transmisión comunitaria"

El Ministerio de Salud informó esta mañana 21 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.133 la cifra de muertos desde marzo, y anunció que se está investigando el "nexo epidemiológico" de casos reportados en las últimas horas en varias provincias, por lo que, en el caso de no hallarse el origen de los mismos, derivarían en la declaración de nuevas áreas de transmisión comunitaria del virus. En ese marco, la secretaria de Acceso a la Salud,La funcionaria explicó que si bien "no se han reportado nuevas áreas de transmisión comunitaria extendida", se encuentra bajo investigación epidemiológica la procedencia de nuevos casos que aparecieron en distintas jurisdicciones."Si no se encuentra (el nexo que une al caso con la fuente de contagio) ahí es donde se define la transmisión comunitaria", dijo Vizzotti en referencia a "un número importante de brotes por conglomerado con un número importante de casos".Enseguida mencionó que "las provincias de Jujuy, Salta y Córdoba, entre otras, para controlar el aumento de casos".Se trata de médicos, enfermeros, voluntarios del sistema sanitarios y de universidades, personal de las distintas esferas estatales, 1.700 de ellos distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y 4.760 en la provincia.Vizzotti además comentó que en el encuentro que el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer con el comité de expertos que lo asesora se recomendó seguir trabajando en la atención primaria y en la detección precoz de los casos, cumpliendo las recomendaciones de distanciamiento social.