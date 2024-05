Presentaron un juego de Malvinas en sede del Partido Justicialista

De qué trata el juego

Objetivos del proyecto

Repercusiones de la presentación

Se presentó el proyecto lúdico "Malvinas El Juego" por la editorial "El Equipo Azul" en el Consejo Departamental del Partido Justicialista en Paraná. El creador del juego, Iván Taylor, explicó aque el proyecto nació de “una investigación del estado del arte de las propuestas lúdicas y pedagógicas sobre Malvinas., expresó Taylor.Durante la investigación, el equipo encontró una diplomatura en Malvinas, Antártida y Atlántico Sur dictada por la UBA con el acompañamiento de la red de profesionales para la política exterior. En este sentido, añadió que: "convocaban a la primera corte y nos destacaron con una beca, lo que nos permitió depurar la información del juego que hoy presentamos y también oficializar una investigación respecto de cuántos juegos en Argentina había y las razones por las que no había juegos con esta temática que nos parece fundamental".Sobre la presentación en el Consejo Departamental, Taylor señaló: "Le llamamos la presentación del proyecto lúdico porque no es solo un juego de mesa, sino es manifestar la voluntad de echarlo a andar. Tiene que agarrar calle, llegar a escuelas, a centros culturales y a las familias. Es la vocación que tiene este proyecto, que es mucho más que solamente un juego y tiene que convocar a nuestros héroes a que nos acompañen con su mirada y llegar a su objetivo para ver qué nos pasa con Malvinas hoy".como el Río Paraná. "Para nosotros, la provincia de Entre Ríos está vinculada al Río Paraná, porque los puertos están ocupados por potencias extranjeras. Cómo resolvemos el día a día desde la perspectiva soberana y qué entendemos por eso", concluyó Taylor.Un excombatiente de Malvinas, Jorge Benítez, expresó su apoyo al proyecto: "Apoyamos este juego en estos momentos tan difíciles en los cuales nuestro presidente está entregando nuestra soberanía. Presentar este proyecto en las escuelas me parece que es muy importante, así que nosotros estamos aquí para apoyar y ojalá que llegue a muchos lugares porque hay muchos que desconocen nuestra soberanía".Asimismo, un sobreviviente del Crucero ARA "General Belgrano", José Corman, agradeció la oportunidad: "Es un gusto estar acá y un agradecimiento a los que han realizado esta presentación. Para nosotros es un honor estar y poder compartir y contar las vivencias nuestras. Queremos seguir malvinizando y que la gente sepa que somos los que contamos la verdad de lo que pasó".Para finalizar, Oscar "Tato" Barzola, otro sobreviviente, destacó la importancia del evento: "Quiero destacar este evento y agradecer porque sigue la llama encendida de Malvinas en la capital provincial. Tener en vilo Malvinas, hoy en día, es muy importante".