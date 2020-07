Nena de 3 años con coronavirus: "Se agitaba mucho y le costaba respirar"

El domingo le dio positivo el hisopado practicado en una nena de 3 años, que fue atendida en el Hospital Centenario de Gualeguaychú con síntomas leves, como resfrío e inconvenientes respiratorios.



"El miércoles la nena comenzó con los síntomas de un resfrío, pero el jueves se empezó a complicar, se agitaba mucho y le costaba respirar. La llevamos al Hospital, la atendió la doctora María Laura Grosso, que se portó de mil maravillas, sigue en contacto permanente con nosotros. Le hicieron chequeos y análisis, con esos resultados le realizaron el hisopado y dio positivo. Ese mismo domingo nos hicieron el hisopado a nosotros y a nuestras familias, en todos los casos fueron negativos, los 9 hisopados que hicieron dentro de la familia", contó a El Día el padre de la niña, empleado de la Municipalidad.



Sobre la forma o el vínculo del contagio, expresó que "es todo muy raro, porque la nena no estuvo con otra gente que no sea de nuestras familias. La doctora se contactó con nosotros para darnos tranquilidad, nos dijo que están buscando el nexo, para saber más que nada de donde vino el contagio. Tanto mi señora como yo dimos negativo, nuestras familias también, así que veremos a qué conclusión se llega".



Sobre el actual estado de salud, expresó que "la nena ahora está bien, nos mantenemos aislados en nuestra casa, no fue necesario internarla. Y nos sentimos muy contenidos por la gente del Hospital, la doctora Grosso y toda la gente que estuvo en contacto con nosotros".