Conmoción y recuerdo de la institución en donde Galli se formó como profesora

compartió frases de la comunidad:

El mismo afecto le ha transmitido la comunidad educativa del Instituto de Profesorado "Concordia" donde en 1988 egresó como Profesora de Geografía y Ciencias Biológicas y donde se jubiló como profesora, en 2018.", publicó esa casa de estudios en su sitio web.Y a continuación,El Instituto de Profesorado "Concordia" la recordó con especial afecto. "Muchos años entregados al estudio y a la docencia en el Profesorado Concordia, con mucho amor y dedicación plena a sus estudiantes, quienes la recuerdan como una profesora cercana, profesional, apasionada de enseñar a enseñar", escribió la rectora, profesora Viviana Popelka."Una persona excelente, de trato muy amable y que siempre me transmitió alegría", destacó el secretario, profesor Nicolás Arredondo."Docente cálida y preocupada con su rol, profesional que supo acompañar a los alumnos y docentes en esta tarea de educar", resaltó la vicerrectora, profesora Stella Fernández."Te llevaré siempre en mi corazón Tere! Gracias por ser parte de mí transitar en esta vida. Que brille para ella la luz que no tiene fin", fueron las palabras de gratitud de la docente Paola Marcogiuseppe."Como estudiante que fui de ella en el Instituto, la recuerdo con mucho respeto. Siempre muy capacitada, estricta, pero sobre todo amable y alegre. Además de una gran docente, fue una excelente persona", puso a su turno el preceptor y docente Eric Giovanni Rigoni.La profesora Natalia Núñez, en tanto, dijo: "La recordaré como una docente siempre dispuesta a ayudar a sus alumnos, con recursos, con sus grupos de alumnos para que podamos realizar nuestras prácticas, en momentos que otros nos cerraban las puertas. Una persona carismática, amable, abierta; lamento mucho que su vida termine así. Que en paz descanses Tere".Otra docente del área de Ciencias Naturales, Cecilia Rossia, elogió: "Una profesora con todas las letras. Fui su alumna en el profesorado, me quedan miles de anécdotas por recordar y contar. Siempre te recordaré con esa chispa que te hacía distinta a los demás, siempre en mi corazón. Qué en paz descanses Tere"."Tere, siempre en mis recuerdos con esa sonrisa cálida y tus ocurrencias que nos robaba una sonrisa. Siempre comprometida con sus alumnos, muy buena compañera. Gracias por acompañarnos en esta tarea de educar. Que en paz descanses", pidió la profesora y preceptora Giovanna Pizarro Vargas.El profesor Sebastián Méndez dijo: "Gran profesora, de las que dejan huellas imborrables. Alegre y dedicada. Es un dolor muy grande el que se siente ante tan inexplicable pérdida. Que la familia reciba mis más sentidas condolencias".Fuente: El Entre Ríos.