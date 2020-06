Uso de plasma de convalecientes: sería necesario "desde julio" en la provincia

el jefe de la Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná, Guillermo Grieve

se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona. Este es un tratamiento experimental que algunos médicos están usando para aquellos que tienen una enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) grave.Al respecto,, indicó aque es necesario "formar equipos que estén prestos a la atención de estos pacientes, con insuficiencia respiratoria moderada o insuficiencia respiratoria severa, que son los verdaderamente sintomáticos que constituyen más o menos, de un 15% a 20 %"., Grieve aseveró: "Ya lo habíamos anticipado: que el nivel de pacientes con PCR positiva, sean portadores del virus y en detrimento de esto, va a haber un mayor número de pacientes con expresión clínica, que es el 20 %, con determinado tipo de gravedad, el 5 %, y que en la medida en que haya más casos, estas posibilidades son mayores"."Sabíamos también que la curva estaba plana y que en algún momento iba a empezar a ascender y creo que es el momento.Lo que pretendemos es que aunque se eleve, sea lo más plana posible. Cuando sea lo más plana posible, va a haber menor número de casos pero van a aumentar muchos, pero la menor cantidad que puedan llegar a aumentar y por esto, la menor cantidad de pacientes sintomáticos y la menor cantidad de pacientes graves. Eso es el trabajo epidemiológico" resaltó el médico.En este sentido, puso relevancia en que "dentro de lo que es el tratamiento adecuado, de sostén, de oxigenoterapia y eventualmente de administración de ventilación no invasiva o invasiva, están los tratamientos específicos que son los que tratan de inhibir la replicación viral, esquemas de determinados antibióticos y antivirales, que no han dado la efectividad esperada en el mundo."., por lo que más o menos hace un mes hemos tomado contacto con un equipo de trabajo de investigación que es el Cemic de Buenos Aires, que tiene aprobado su protocolo, que tiene más de 300 pacientes tratados, hasta ahora con excelente resultados. Nos hemos dedicado a formar equipos, tanto en el Hospital San Martín como en La Entrerriana para la administración de esta medicación, para llevar adelante grupos de trabajo, dentro del protocolo de investigación, que a su vez, tiene que estar autorizado por el Ministerio de Ética, reuniones que estamos hacendó estas semanas".El protocolo, según indicó Grieve, se lleva delante de dos maneras: "Uno es utilizar el mismo plasma que tiene el grupo de trabajo, es decir traeríamos plasma para el hospital como para el sanatorio. Ese plasma está resguardado, congelado, pertenece a unos 400 pacientes. La otra forma es realizar la hemodonación, que es identificar pacientes, hacerles firmar una autorización para poder realizar la extracción de la parte del plasma que tiene los anticuerpos, que tienen que haber pasado los 21 días, que tienen más de dos PCR negativos, y que tiene que tener anticuerpos. Estos pacientes serían los que tienen estos anticuerpos que se denominan anticuerpos neutralizantes que es el verdadero tratamiento para atacar el virus que se encuentra activo invadiendo a la persona. Esto se da, no al principio, sino del día 14 al 21. Este plasma se administra en pacientes con insuficiencia respiratoria moderada o severa".Insistió con que, a su juicio,