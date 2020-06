Video: Alberto Fernández charló con Héctor Larrea y se emocionó

En el final de una entrevista, Alberto Fernández pudo hablar con el legendario conductor radial."¡No lo puedo creer, estoy hablando con la voz de mi juventud! ¡Es un honor charlar con usted, Héctor Larrea! Tiene la misma voz que siempre y lo admiro porque siempre llena de felicidad a todos y amor por la música", dijo emocionado el Presidente, que en muchas ocasiones se refirió a la importancia que tuvo la música en su vida. "Hace 16 años fue la última vez que hablé con usted Presidente. Y suena ahora con la misma voz, el mismo empuje y las mismas ganas", le contestó Larrea, quien comenzó a preguntarle a Alberto por sus gustos musicales.

"De chico yo discutía con mi papá, como cualquier adolescente, y lo que más le molestaba a él era que después de cada discusión yo me encerraba en mi cuarto a tocar la guitarra. Él pensaba que yo lo hacía de irreverente, pero la verdad era que lo hacía para relajarme. Así que ahora, para relajarme, hago lo mismo. La música es muy importante en mi vida", explicó el Presidente.Fernández también contó que hace poco pudo comprarse un tocadiscos, que utiliza para escuchar música mientras trabaja. "Estoy recuperando mis discos viejos. Mientras trabajo suena Bob Dylan, Los Beatles, Fito. Hace poco Pedro Aznar me regaló el vinilo de Serú Girán, La grasa de las capitales. Lo disfruto mucho, la música es muy importante en la vida de uno", relató."Yo siento que la vida finalmente es como una película, y muchas veces hay escenas de mi vida musicalizadas porque en esa época escuchaba mucho ciertas cosas. Para mi mi niñez, mis doce años, lo siento musicalizado con un tema de Lito Nebbia que se llama Sueña y corre, porque fue el primer disco simple que me compré", recordó el primer mandatario.Fuente: Minutouno.