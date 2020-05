A partir de 2021 se unificarán las certificaciones de discapacidad

La resolución firmada por el titular del ANDIS, Claudio Espósito, indica que a partir del 24 de mayo del año 2021, "sólo será válido el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acreditar la discapacidad en el orden nacional".



"Esto permitirá que se acceda a los derechos y prestaciones que brinda el Estado Nacional en materia de salud, transporte de larga distancia, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y exenciones de impuestos", señalo un comunicado del organismo.



La ANDIS explicó que los denominados certificados "NO CUD" fueron emitidos con anterioridad a la ley N° 24.901, "no cumpliendo las certificaciones internacionales, como así tampoco cuentan con fecha de vencimiento ni certifican la existencia de un tratamiento médico para rehabilitación ni el estado actual de la persona con discapacidad".



Las obras sociales nacionales, provinciales y las empresas de medicinas prepaga "notificarán a las personas con discapacidad que estén afiliadas a las mismas y que posean los "NO CUD" para que puedan tramitar el CUD por intermedio de las juntas evaluadoras locales", dijo el informe.