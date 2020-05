La bajante del río Paraná en Victoria: "Es una imagen muy triste"

Un terraplén sobre el riacho Victoria

Una bajante histórica

La histórica bajante del río Paraná sigue brindando postales inéditas a lo largo de sus riberas entrerrianas.Según pudo registrar, la regla de medición para determinar los valores del riacho Victoria, uno de los brazos del Paraná, a la altura del puerto local quedó a casi 1.30 metros por encima de las aguas, con lo cual,, lamentó ael dueño del emprendimiento Chulengos Safaris e integrante de la Cámara Empresaria de Turismo de Victoria, Walter Núñez., estimó Núñez al dar cuenta que la negociación, prácticamente, era con el motor levantado."Particularmente, nunca había visto una bajante de estas características, y es preocupante porque ningún barco ni lancha puede navegar, lo que también dificulta la pesca comercial y la toma de agua desde el pozo de toma", reveló el empresario turístico.mostró postales inéditas la altura del puerto de las siete colinas:, y embarcaciones sobre lo seco.evaluó Núñez. "Porque si bien la pesca comercial sigue trabajando, eso no es del todo bueno porque están sacando peces muy chicos y porque tampoco están trabajando al nivel de antes, solo un 30 o 40%", detalló el prestador turístico., resaltó. "Se complicó a muchísimas familias que viven en torno a esta actividad", lamentó.Durante el recorrido,mostró los trabajos que se realizan para la construcción de un terraplén sobre el río Victoria. El guía explicó que se trata de un trabajo, pero fue habilitado por Hidráulica de la Provincia y el Municipio atento a la emergencia que estamos teniendo; es un trabajo muy importante porque de lo contrario afectaría el consumo de agua en la ciudad", valoró Núñez.Y continuó: "El municipio realiza este trabajo para que las aguas servidas no regresen hasta la toma de agua, y a la vez, entre Rosario y Victoria trabajan para destapar un canal que está sedimentado para que el agua del río Paraná drene el Delta y no nos quedemos sin agua".a recorrer el Paraná."La última bajante que recuerdo habrá tenido un metro más que la altura actual, y según me cuentan mis tíos, que siempre fueron embarcados, en el ´68 hubo una bajante histórica, pero no tan marcada como esta, con tanta sedimentación", comparó.Y en ese sentido, explicó: "Antes, los ríos bajaban pero los navegables eran mucho más profundos; actualmente, no solo que no son profundos sino que están muy sedimentados y ese es un problema que tenemos actualmente".Durante la travesía,mostró el arreo de caballos a nado, algo que se hace tradicionalmente en el río desde cuando no existían los barcos para hacer este tipo de trabajo.