Bajante del río: Especialistas advierten de una mortandad inusitada de peces

Sin perspectivas de lluvias

Larga sequía

Excedente de lluvias

Cambio de época

Golpe a la fauna ictícola

El cauce del río Paraná continuará en descenso hasta el verano y se acentuará con la llegada del fenómeno La Niña., según el análisis de distintos especialistas en climatología, hidrología y biología que respondieron a un informe delEl investigador por el CECOAL y especialista en manejo de ecosistemas, Juan José Neiff, anticipó que laLa escala hidrométrica de Prefectura Naval Argentina registró este martes,y las marcas comenzaron a descender con mayor velocidad desde la semana pasada.Las variaciones comenzaron a evidenciarse en las costas entrerrianas a fines del febrero pasado, cuando el 27 de febrero se encontraba en 2,74 metros y desde esa fecha, comenzó a caer hasta los niveles actuales.Por otra parte, el agroclimatólogo Eduardo Sierra, había anticipado que a fines del 2019, que la recuperación del cauce tendría fecha en junio por lluvias en el río Paraguay (afluente del Paraná). Sin embargo, el CECOAL y el Instituto Nacional del Agua (INA) aseguran que las condiciones climáticas cambiaron y no se dará el fenómeno."No va a llegar la creciente del río Paraguay porque en su alta cuenca no hubo precipitaciones significativas durante el verano y el otoño", remarcó Neiff.Bajo esta línea, el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, dijo:El especialista de la UNNE recordó además que en los próximos meses se entrará a una nueva fase de La Niña. Es un evento meteorológico mundial que responde a un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico y provoca escasez de lluvias y sequías en Sudamérica. "El escenario conduce a una bajante muy prolongada", sentenció.Para entrar en una fase de crecida del río se necesita la llegada de, precisó Neiff, quien también explicó que la recuperación dependerá de la deficiencia en cada sector.Las consecuencias de la sequía regional no tienen un origen específico conocido por los científicos.Sin embargo, el investigador del CECOAL analizó que se debe a. "Esto es un soplo de la historia", graficó.Para los próximos meses se espera que el nivel del agua en las costas del puerto llegue a puntos tan bajos como 0 centímetros (cero)., concluyó.La fauna ictícola del Paraná está integrada por una gran variedad de especies como surubíes, dorados, armados, pacús, bogas y mandubíes.. Los peces, al no poder llegar a los cursos de agua, quedan varados en el barro y los bañados., indujo Neiff.Una situación que ya ocurrió esta semana en el río Monte Lindo, que divide a los departamentos paraguayos de Presidente Hayes, Chaco y San Pedro, y desemboca en el río Paraguay., lamentó Neiff.

Falta de agua

El intendente de Empedrado, José Cheme,. Allí mostró a sus seguidores "cientos de peces" agrupados en cardúmenes bajo el puente que pasa sobre la corriente., vaticinó. La falta del líquido en la zona de bañados y lagunas,

Aparición de algas

Por último, el investigador Neiff remarcó que la concentración de fósforo y nitrógeno en el Paraná. Así, el proceso de potabilización se encarecerá., finalizó. La bajante será, en los próximos meses, seguida por expertos y concentrará su atención por lo menos hasta mediados de 2021. Fuente: (Diario Época).-