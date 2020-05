Preocupante aumento de casos de dengue: Pico en Entre Ríos y situación actual

En Entre Ríos

Números a nivel nacional

Los diagnósticos de dengue en el país se multiplicaron por 22,5 con respecto al mismo período del año pasado, un dato que permite dimensionar el alcance este año de esta epidemia. Los registros oficiales indican que hay 25.764 casos por el virus que transmite el mosquito Aedes aegypti , comparado con los 1.153 de hace 12 meses.Así, el número de afectados se acerca más a los valores de la última epidemia, de hace cuatro años. En 2016, alrededor de la misma fecha, según los últimos datos publicados del Ministerio de Salud de la Nación, en el país se confirmaban 33.232 casos, entre confirmados y probables.En el país, murieron por dengue 22 personas, mientras aún se investiga si otros nueve fallecimientos están asociados con la enfermedad, según detalla la cartera sanitaria nacional. Con una mayor presencia de otros serotipos del virus, hubo reinfecciones que causaron la forma grave de la enfermedad.El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, señaló aque "ya en noviembre y diciembre del año pasado difundíamos una alerta sobre uno de los brotes epidémicos más importantes de los últimos años, sobre todo en Brasil y Paraguay, donde había confirmados más de 2,5 millones de casos".Acotó que ". Otros años no habíamos tenido tantos casos importados en tan poco tiempo".Garcilazo manifestó en declaraciones al programaque "Finalmente, admitió que "hubo muchas localidades afectadas. El virus ha circulado entre 20 y 25 localidades de la provincia. Hay cuatro serotipos. Vimos sobre todo el 1, pero también han circulado otros".De las 52.594 notificaciones de todas las jurisdicciones entre junio de 2019 y mediados del mes pasado -la temporada que tiene en cuenta el Ministerio de Salud de la Nación para la presentación de los datos-, el 49% tuvo hasta ahora un resultado positivo para dengue. Son 25.764 casos (91 corresponden al segundo semestre del año pasado), y se estima que por cada caso identificado hay otros 10 que, por algún motivo, el sistema no logró detectar, ya sea porque la enfermedad pasó desapercibida, la persona tuvo síntomas y decidió no consultar o hubo un error diagnóstico.