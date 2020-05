La situación en Entre Ríos "está controlada, pero el coronavirus puede circular"

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó que Entre Ríos tiene "pocos casos" de coronavirus en comparación con la "situación difícil en Capital Federal y el Conurbano".No obstante, puso de relieve que "estamos muy alertas, dado que la circulación del virus es muy rápida. La situación es controlada, lo que no quiere decir que el virus no vaya a circular", aclaró aEn declaraciones al programa, "el virus va a circular en nuestra provincia y no le tenemos que dar oportunidad para que se disperse rápidamente. Las medidas de aislamiento, con flexibilizaciones escalonadas, controladas y evaluadas van a continuar".Atribuyó a eso "la duplicación de casos" a nivel nacional respecto a lo que acontecía semanas antes.Garcilazo ratificó que los testeos para detectar pacientes cuando recién inician con los síntomas dependerán de la cantidad de casos sospechosos que se vayan presentando.Respecto a las salidas para esparcimiento, recalcó que "cada municipio evaluará las condiciones" para autorizar las mismas y los controles que llevará adelante.Interrogado sobre la situación de los geriátricos y la posibilidad de autorizar visitas de familiares, manifestó que el Ministerio de Salud tomó el sector "como un eje crítico".Acotó que "se está trabajando en muchísimos aspectos en estas instituciones. El ingreso de familiares o cuidadores es muy delicado, porque es un riesgo de entrada del virus".No obstante reconoció que "hay una cuestión de salud mental de parte de los abuelos" que requieren de visitas, por lo que adelantó que "se evaluarán las condiciones de cada lugar y de las localidades".