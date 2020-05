"Que la pandemia sirva para resolver viejos problemas de la Enfermería"

En el Día Internacional de la Enfermería,rescató el testimonio de tres trabajadoras de un sanatorio privado de la ciudad de Paraná, quienes coincidieron en cuanto a que "la pandemia sirva para resolver viejos problemas de la profesión".La pandemia por coronavirus "nos pone en crisis, pero ojalá que ésta sirva para solucionar viejos problemas de la profesión porque esta es una profesión que no tiene el valor social y eso se refleja en muchas cuestiones", aseguró aAna María Bejarano, enfermera del área de Terapia Intensiva."Este es un momento único. Con 23 años como enfermera, nunca viví una situación así y creo que no la volveré a vivir; la última pandemia fue hace cien años", indicó.

"Que esta crisis sirva para resolver viejos problemas de la profesión"

La Enfermería, ¿una vocación?

Sobre los aplausos

"Estudiamos cinco años para la carrera de grado, a lo que se suman dos años de Especialidad, otros dos de Maestría, tres de Doctorado. Desde febrero hasta hoy la pasamos estudiando porque esta enfermedad es nueva, todos los días se descubren cosas nuevas", comentó ala trabajadora de Salud."Esta pandemia nos hizo sentir que no solo tenemos que cuidar sino que hemos tenido que transformarnos para cuidarnos nosotros, y eso es una transformación a la que no estábamos acostumbrados", valoró Bejarano."La vocación es un tema bastante controversial porque la elección de nuestra profesión, no es elegida como la profesión deseada ya que cuando un bebé nace, la mamá no dice `ojalá cuando sea grande, sea enfermero´", reconoció Bejarano. "Muchos accedimos a esta profesión porque es alcanzable en cuanto a las distancias, es una profesión por la que en poco tiempo se puede conseguir trabajo, y la vocación surge después, cuando uno conoce la profesión", evaluó.Bejarano estimó que "quizás, uno no elige la profesión de primera por deseo, sino por muchas otras cuestiones que tienen que ver con el aspecto socio-económico"."Esta una profesión maravillosa y el haber crecido en ella ya es parte de mí", resaltó.Por su parte, María Carina Elgadban, enfermera de Cirugía, aseguró que primero eligió estudiar Instrumentación Quirúrgica. "Uno busca la profesión como una salida laboral, y después se apasiona porque trabajar en lo que a uno le gusta es un placer que no todos lo tienen", resaltó."Somos un gran equipo que pelea por nuestra profesión que no está siempre muy reconocida socialmente, y en cuanto a la parte salarial también", coincidió la trabajadora de la salud, al valorar que permanecen "juntas y al cuidado de los pacientes".La jefa de Enfermería de Planta de Sanatorio La Entrerriana, Rosa Weisbeck, por su parte destacó: "Empecé probando a ver qué pasaba y ahora me encanta este trabajo, el estar con el paciente. Todos los días crecemos y aprendemos un poco más"."No quedarse en el `soy enfermera´, sino que hay que buscar e indagar, porque nosotros somos lo que estudiamos y en lo que nos formamos", encomendó la profesional."Se acompañaron los aplausos y las discriminaciones al personal de Salud", refirió Bejarano. "Y nosotros también tenemos miedo, pero es un miedo distinto que nos lleva a la acción, porque no nos paraliza; es un miedo que nos lleva a estudiar cada día más, a hacer las cosas con mayor responsabilidad para cuidarnos nosotros y cuidar al otro", destacó la profesional."Todo lo que sea reconocimiento es bienvenido y lo necesitamos, pero también necesitamos que entiendan que somos una profesión que estudiamos mucho y damos mucho de nuestra vida. No en vano han muerto 260 enfermeros en el mundo cuidando a pacientes con COVID-19 y hay dos mil infectados que son personal de Salud", evidendió."Se trata de cuidarnos entre todos, de cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder cuidar al otro", recomendó Elgadban.