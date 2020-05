Reconocido sonidista realiza fletes para sobrevivir durante la pandemia

Las historias de quienes tuvieron que reinventar su trabajo por la cuarentena se cuentan de a miles, hace casi dos meses. Detrás de cada una de ellas hay una familia, con sus miedos, preocupaciones y necesidades. Pero también con sus ganas de salir adelante y, sobre todo, con mucha esperanza.Javier "el negro" Guerra es uno de los sonidistas e iluminadores con más historia en los eventos de Gualeguaychú, con 61 años y "toda una vida" en el sector. Y, sobre todo, con un enorme corazón. De eso son muchos los que pueden dar fe.El 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, su vida, como la de tantos, dio un giro de 180 grados. "Un día estaba trabajando, lleno de proyecto, con muchos compromisos para todo el año, y de repente se cortó todo. Se acabó todo", expresó en diálogo con"Uno es apenas un eslabón de una cadena mucho más grande, que integran los dueños de los salones de fiestas, los decoradores, los fotógrafos, iluminadores, los del catering y tantas otras personas que si no trabajan no tienen ingresos", remarcó Guerra, quien se dedica a todo tipo de eventos sociales.Ya pasaron los primeros 50 días del aislamiento obligatorio. Y aunque ahora se irán flexibilizando ciertas ramas de la economía, en todo este tiempo muchísimas familias se vieron imposibilitadas de salir a trabajar. Muchas de ellas fueron alcanzadas por alguna ayuda del Estado, pero no son pocas las que deben apelar a reinventarse para sobrevivir."Sonido no puedo hacer, entonces se nos ocurrió empezar a hacer fletes ahora que podemos empezar a trabajar. La camioneta es nuestra herramienta de trabajo, y lo seguirá siendo. Siempre contamos con el apoyo de la familia y de los amigos, muy importante en este momento", indicó Guerra, quien definió su situación con una frase que, seguramente, identifica a muchos: "muy golpeado por el virus, pero no derrotado".