Médico con Covid 19: "Lo único con que se puede parar esto es con aislamiento"

el médico gastroenterólogo Gustavo Corvetto

"Es necesario aislarse, quedarse en sus casas, que salgan lo estrictamente necesario"



"Va a llegar el invierno y ahí creo que vamos a estar complicados"

dialogó telefónicamente con, de 50 años, primer caso de coronavirus en Gualeguaychú y cuarto caso confirmado en Entre Ríos., aseveró respecto de su estado de salud. Inicialmente en Gualeguaychú el viernes 12 le diagnosticaron gripe, y una semana después salió el diagnóstico de coronavirus.En ese entonces, ese país no estaba considerado como de riesgo. Vine asintomático, cuando venía en el avión empecé con rinorrea, es decir estaba con agua por la nariz y pensé que era por el aire acondicionado del avión. Cuando llegué a Gualeguaychú ya tenía escalofríos, el jueves empecé con picos de fiebre, luego presenté mucho dolor de cabeza y tras esto, con mucosidad amarilla. Nunca tuve dolor de garganta, nunca tuve tos, tampoco estornudos ni falta de aire, que son los síntomas más típicos que se están refiriendo de coronavirus, además de la fiebre".", relató el médico.De la misma manera,y me aislé en mi departamento pensando que era una gripe: tenía picos de fiebre m uy altos de 38,5º y 39º, pasando tres días con una cefalea intensa.El miércoles próximo estaré cumpliendo los 14 días de aislamiento total".El profesionalAcotó que, y una vez que me negativice seguiré con el aislamiento como todo el mundo y con los cuidados que tiene que tener todos".que se recomiendan porque creo que la población todavía no entra en conciencia realmente de lo que está pasando en el mundo".", resaltó Corvetto.En el congreso del que participó en Brasil "se hablaba, sí, del tema. Era recurrente, porque estaba todo sobre el tapete de lo que había pasado en China, de lo que ocurre en Italia, en España".