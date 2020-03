Coronavirus: Hoteles no podrán recibir huéspedes argentinos hasta el 31 de marzo

En consonancia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el avance del coronavirus, el Ministerio de Turismo y Deportes limitó el alojamiento en hoteles para argentinos, ya que estos establecimientos solo estarán habilitados para recibir a ciudadanos extranjeros no residentes en el país. La medida se extenderá al menos hasta el 31 de marzo próximo.



Desde la cartera que comanda Matías Lammens comunicaron además que "quienes ya se encuentren alojados en un hotel en situación de aislamiento obligatorio podrán permanecer hasta completar el período".



De esta manera, los argentinos que hayan realizado una reserva hotelera para el período entre el 16 y el 31 de marzo, podrán solicitar el reintegro a la empresa.



La ordenanza apunta a "fomentar el aislamiento social". Con esa idea, el gobierno nacional anunció una batería de medidas para desalentar la circulación de personas en la vía pública. A la suspensión de clases en todos los niveles, se sumaron licencias laborales especiales para los grupos de riesgo y el cierre total de las fronteras. Solo podrán ingresar al país argentinos nativos o residentes.



En las últimas horas, varios intendentes de ciudades balnearias tuvieron que reforzar la iniciativa después de la llegada masiva a la localidad de Monte Hermoso. El intendente de esa ciudad, Alejandro Dichiara, aclaró que esta "no es una época de vacaciones", sino que "es tiempo de cuidarnos" y prevenir la propagación del coronavirus.



Luego se sumaron los jefes comunales de Pinamar y Mar del Plata, Martín Yeza y Guillermo Montenegro, quienes también solicitaron a los argentinos que no concurran a sus distritos durante el próximo fin de semana largo.



"En Pinamar tomamos la decisión de prohibir toda actividad vinculada a los servicios turísticos y gastronómicos, desde alojamientos hasta entretenimiento. No queremos que vengan, hay una situación internacional y hay que respetar los protocolos de aislamiento y la cuarentena", pidió Yeza.



"Les pedimos a todos los que eligieron Mar del Plata para este fin de semana, que sean responsables y que no vengan. Estamos trabajando para garantizar los servicios básicos de los marplatenses; no estamos en condiciones de trabajar ante un exceso de gente que pueda llegar a venir este fin de semana", dijo por su lado Montenegro.



En pos de evitar grandes concentraciones de personas, hoy se anunció que desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país.



De igual modo, los colectivos y trenes del área metropolitana no podrán circular con pasajeros parados. Esta ordenanza estará vigente hasta el 1° de abril.



En este contexto, el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, adelantó a Infobae que se tomó una medida tanto en la provincia como en todo el país para asegurar el abastecimiento de alimentos. "Levantamos las restricciones al transporte de carga que rige para los fines de semana con feriados porque la prioridad es que no haya desabastecimiento en ningún lugar del país".



Este martes se confirmaron los primeros casos de coronavirus en las provincias de Santa Cruz, Salta y Jujuy. Ya son 79 los contagiados en todo el país. El resto está distribuido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego.