Un adolescente murió por dengue en Misiones y es el quinto caso fatal del año

Mientras la atención está puesta en frenar el avance del coronavirus,. El deceso se suma a la muerte de un hombre de 82 años que residía en Rosario y no tenía antecedentes de viajes recientes. De esta forma, ya son cinco las víctimas fatales por la enfermedad en el país desde que empezó el brote.El caso fatal en Misiones se conoció este lunes a la tarde en Eldorado, una ciudad que está recostada sobre el río Paraná, a 200 kilómetros de Posadas., que vivía en la zona del kilómetro 5 de esa ciudad, llegó cerca de las 4.30 al Hospital Samic con un cuadro por demás complicado.que obligó a su inmediata internación en el sector de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Los esfuerzos de los médicos para estabilizarlo no dieron los resultados esperados y. Si bien todavía quedan pendientes conocer algunos resultados de laboratorio,según publicóComo parte de la clínica que presentaba el paciente se correspondía con la de dengue, se realizó un primer análisis que arrojó resultado positivo, aunque aún resta establecer la cepa.Desde el Gobierno admitieron que el cuadro de dengue terminó agravando el estado del paciente, que también presentaba algunas lesiones en la piel, por donde pudo haber ingresado el virus.En lo que va del año, el dengue se cobró cinco vidas en nuestro país. De ese total, dos casos se registraron en Misiones y en ambos casos fueron personas muy jóvenes.A la muerte del adolescente se debe sumar el de Sandra Walder, de 24 años, quien estaba embarazada de doce semanas. La chica residía con su familia en la localidad de Andresito -una de las más afectadas por el virus- y en un primer momento fue atendida en el Hospital de esa localidad en forma ambulatoria.Sus familiares contaron que su cuadro se fue agravando hasta que la derivaron al Hospital Materno Neonatal de Posadas, donde falleció dos semanas después del diagnóstico de dengue. Los médicos detallaron que la muerte fue por una falla hepática severa que derivó en una falla multiorgánica.La mujer, que tiene dos hijos pequeños, no tenía antecedentes clínicos, e incluso había concluido hacía pocos días los exámenes prequirúrgicos porque le estaba por donar un riñón a su hermano, que desde hace tres años se somete a diálisis.