"El agua y jabón es tan efectivo como el alcohol en gel"

El Director Técnico de Laboratorio Lafedar, Gustavo Sein, habló sobre las medidas de prevención que se deben tener en cuenta ante el avance del coronavirus a nivel mundial.En diálogo con, el licenciado en Ciencias Farmacéuticas, explicó que "el barbijo está recomendado para el uso en aquellas personas que pueden tener síntomas de coronavirus o algunas sospechas y también para los efectores de salud que tienen que brindar atención a personas con posibles síntomas".En tal sentido, dio cuenta que "hay diferentes tipos de barbijos, que tienen diferentes grados de porosidad. Los más normales si bien no paran el virus, pueden retener las microgotas que produce el cuerpo en los exudados de manera que no sean transportados por el aire".Por otra parte, remarcó que los dos métodos recomendados para la prevención del coronavirus "son el uso del alcohol en gel y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Si no se tiene alcohol en gel, el agua y jabón es tan efectivo como el primero"."El alcohol en gel es el sanitizante recomendado porque no produce resequedad en la piel porque tiene algunos agentes humectantes, pero si no se tiene hay que lavarse frecuentemente las manos, principalmente antes de preparar los alimentos, durante y después; cuando se va al baño y cuando se tocan las superficies de eso público".Respecto a estos espacios, Sein señaló que existen una variedad de opciones para la desinfección, "como el alcohol al 70 por ciento (mezclado en una proporción de 70% de alcohol y 30% de agua) que también sirve para las manos y otras soluciones y desinfectantes" que se utilizan en la industria y efectores de salud.Sobre el mate, expresó que "siempre es una fuente de contagio y en esta situación en la que estamos sería bueno disminuir la frecuencia con la que se comparte" y tomar de forma individual.Finalmente, recordó la importancia de "estornudar tapándose la boca con el codo, y evitar estar tocándose continuamente mucosas, nariz y ojos".