Coronavirus: Aerolíneas Argentinas devuelve pasajes sin penalidades

A raíz del coronavirus, el Gobierno nacional confirmó que la empresa estatal Aerolíneas Argentinas no penará a quienes cambien su pasaje de ida o regreso de China o zonas afectadas.



La medida fue anunciada por el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el titular de la empresa Pablo Ceriani, quienes brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada con motivo del lanzamiento de la nueva oferta de la aerolínea de bandera.



Quienes pueden tramitar el reclamo son: pasajeros viajando desde/hacia China con vuelo hasta el 31 de mayo de 2020; pasajeros viajando desde/hacia Italia con vuelo hasta el 31 de marzo de 2020; y pasajeros que por haber estado en China en los últimos 15 días no les esté permitido ingresar a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Tahití, y Paraguay.



Para todos los casos anteriores, se autorizará tanto para los tickets pagos como para pasajeros Aerolíneas Plus por única vez, comprados a través de canales directos o indirectos: cambio de fecha ruta: sin penalidad para los tickets comprados para volar hasta el 30/11/2020, abonando sólo la diferencia de tarifas en caso de corresponder; o bien, devolución del pasaje: de acuerdo con las condiciones de la tarifa contratada.



Quienes viajen desde o hacia China hasta el 31 de mayo, deberán presentar ante la empresa el ticket con procedencia o destino final a ese país. Respecto a los turistas que viajen o hayan estado en Italia, los requisitos y la fecha límite son los mismos.



Por otra parte, los pasajeros que tienen vedado el ingreso a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Tahití, y Paraguay, deberán presentar una copia de su pasaporte donde figure el ingreso a China que les imposibilita volar a los destinos antes mencionados.