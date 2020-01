Un llamativo círculo apareció en un campo entrerriano

Durante los primeros días de esta semana, "se pudo observar la pastura como quemada", lo cual llamó poderosamente la atención en una estancia ubicada pocos kilómetros al sur de la ciudad de San Salvador. "No pudo hacerlo ni un avión ni un mosquito fumigador, porque ahí no entramos con ese tipo de implementos, puede ser algo extraordinario o alguna peste, pero lo rarísimo es la perfección del círculo", se indicó.Durante las últimas horas, el sector de la pastura en el cual de dibujó la figura "se llenó de algo baboso, como una telaraña".Según publica el sitio, Este tipo de círculos, llamados también agroglifos, son diseños circulares que aparecen en campos de cultivo, generalmente de cereales como trigo y maíz. Los aficionados y creyentes en fenómenos paranormales los atribuyen a intervención de seres extraterrestres, concretamente a actividad ovni. No hay ninguna evidencia oficial que confirme esta última creencia, y algunos que han sido investigados, se ha demostrado que han sido producto de la mano del hombre.Generalmente los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche.