Martes fresco: Sigue la probabilidad de lluvias, pero luego irá mejorando

El tiempo inestable seguirá prevaleciendo durante este martes en Entre Ríos, aunque se anuncia una mejora gradual de las condiciones del tiempo con el correr de las horas con viento sur y sudeste.Según el Servicio Meteorológico Nacional, la de hoy será una jornada fresca, ya que la máxima llegaría a 25 grados.En tanto, el miércoles, estaríamos frente a un amanecer con 12 grados. No obstante, producto del sol que predominaría ese día en nuestra provincia, las marcas irían en ascenso y por la tarde podrían llegar a 29 grados en Paraná.En general se prevé que en el resto de la semana no haya jornadas agobiantes y el sábado podrían volver a registrarse algunas precipitaciones en la región.El Servicio Meteorológico Nacional renovó esta madrugada el alerta por tormentas fuertes para Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, sur de Misiones, centro y norte de Santa Fe y este de Santiago del Estero."El área de cobertura continuará siendo afectada por lluvias y tormentas. Se espera que algunas de estas puedan ser localmente fuertes y estar acompañadas de fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y caída de granizo. No se descartan mejoramientos temporarios. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma localizada", señala.