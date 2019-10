El Ventilador: Algunas opiniones sobre la salud mental

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Se celebró en el mundo un nuevo Día de la Salud Mental. Y si bien las prácticas han ido evolucionando y la información es más accesible, los mitos y prejuicios sobre las personas con algunos de estos padecimientos siguen siendo muchos.Además la estadística arroja que el tiempo promedio de internación es entre 8 y 12 años en el sector público y 4 en el privado.Pero... ¿cuál es hoy la realidad de quiénes están internados en estas instituciones, cuáles son las prácticas y qué dice la legislación? ¿Cuál es la respuesta de los familiares y la comunidad toda a esta propuesta de integración? ¿Qué aspectos contiene la Ley que hoy todavía no se apliquen y por qué?-"Padezco de toc y gracias al hospital escuela de Salud Mental y más precisamente de la doctora María Luz Dalese, puedo tener una vida normal, aunque he estado mucho tiempo de licencia. La gente piensa que es sólo una cosa pequeña, pero se complica la vida, no puedo salir ni a la esquina. Trabajó en el municipio y mis compañeros y mi jefe me apoyan. Sigo tratamiento ambulatorio desde hace 2 años, pero el toc lo tengo desde niña y los psicólogos me ayudaban, pero está ahí nomás, ya que necesitaba medicación y terminé varias veces internada, por crisis de pánico y ansiedad".-"En Diamante también hay un psiquiátrico. Es el Hospital Colonia de Salud Mental Diamante. Estamos de festejos por la semana de salud mental. La semana pasada llevamos a Clorinda a un paciente paraguayo que fue dado de alta".-"Soy jubilado del Hospital Escuela de Salud Mental, saludo y me enorgullece ver ahí "a mi gente del hospital" en este día tan importante para todos y recordarle a la gente que se acerque al hospital que va a encontrar un grupo humano que lo va a saber escuchar y ayudar en lo que necesite".-"Qué bueno ver a la gente que trabaja en el Hospital Colonia. Heroica tarea".-"Un saludo a Daniela Páez gran compañera y mejor persona. Soy enfermera jubilada, para mi sigue siendo mi querido Roballos".-"Tengo una hija que trabaja en la escuela mental y estoy orgullosa de su trabajo porque no es fácil trabajar. Ella ama su profesión de enfermera".-"¿Por qué no tienen acompañante terapéutico? Es muy importante y no tienen".-"Soy paciente de la Escuela de Salud Mental hace 10 años. Estuve tres veces internada y hoy estoy con mi familia y sigo con tratamiento, pero feliz porque mi familia no me dejó nunca sola hasta ahora. Me ayudan en mi tratamiento. Gracias al hospital de salud mental estoy viva y por salir adelante con el esfuerzo y por pedir ayuda. Hay que pedir ayuda cuando no podemos solos. El 10 de octubre, día de la salud mental. Hay que saber primero lo que a uno le pasa o lo que está pasándole. Nadie está ajeno a pasar por lo que uno ha pasado. Primero la familia no debe dejar de lado a un familiar; segundo no deben reírse ni tratarte de loco o loca, más si esa palabra viene de quienes tenían que ayudarte a no decaer. Es muy triste no querer vivir cuando uno no está bien. Solo pensar que esa es la solución y no es así, sólo hay que pedir ayuda y dejarse ayudar, como yo. Mi doctora es Mariana Arévalo, psicóloga, estuve 9 años con ella".-"Soy estudiante de psicología. Es lamentable ver como la sociedad encasilla y estigmatiza a las personas sufrientes. La enfermedad la crea y es de la sociedad, no de los sujetos".-"Felicito a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Mental y a mi hija. Ver su valentía de con 20 años enfrentar a esos enfermos y atenderlos con amor. Hoy lleva 13 años de trabajo. Es admirable la atención".-"Saludo en este día al personal del Hospital de Federal. A ver si los de acá aprenden de Federal, un ejemplo. Muy bueno todo el personal de Federal".-"A la doctora Carolina Pérez le mando muchas gracias por atender a mi hijo. Soy Jubilada del Hospital escuela de Salud Mental. Saludos a mis compañeras".-"Me tocó llegar al hospital escuela con mi hermana. Es un momento muy feo, pero quiero destacar el maravilloso equipo que con mucha humanidad tratan a los pacientes y agradecer a Daniela que nos contuvo cuando llegamos y estuvo a disposición cada vez que necesitamos ser escuchados".-"La ley de salud mental creen que ayuda al enfermo, pero en verdad perjudican a la familia que debe hacerse cargo de cuidar a familiares con problemas. La ley le soltó la mano a los familiares".-"Excelente entrevista con la gente del hospital y aprovecho a saludar a todos los empleados del hospital escuela, muy especialmente al sector mucamos que como enfermería también tienen contacto directo con los usuarios".-"Quiero mandarle un saludo a la Licenciada Daniela Páez y felicitarla por estar allí. Es una excelente docente que se empeña junto al equipo de cátedra de la Licenciatura en Enfermería de UADER en enseñarnos y formarnos con el nuevo enfoque en salud mental para que desde un inicio veamos no a un loco, sino a una persona con derechos que padece un sufrimiento mental, e intentan darnos a conocer todos los enfoques y recursos con los que podemos contar para atender a esas personas y su familia".-"Los profesionales que trabajan sobre la salud mental deben trabajar para evitar los excesos. Hoy es muy fácil conseguir un certificado médico emitido por un psiquiatra con 30 días de licencia por estrés o ansiedad para faltar al trabajo. Esto se ha convertido en un problema para las empresas. Hay gente que presenta certificados, no va a trabajar y al mismo tiempo sube fotos al Instagram de fiesta. En otros países no sucede esto".-"Quienes entendemos que el silencio no es salud celebramos estos espacios de circulación de la palabra. Un agradecimiento especial a los profesionales que además de sostener la práctica cotidiana con usuarios en un contexto de recorte y vaciamiento de políticas públicas, no retroceden ante estas oportunidades. Un verdadero embate al neoliberalismo. Soy trabajadora del Hospital Escuela de Salud Mental y la RISAM".-"Mi hijo durante años sufrió ataques y convulsiones por las que terminó en psiquiatra. Lo lleve a Buenos Aires, en donde le diagnosticaron epilepsia ya sumado a una enfermedad hepática. Por suerte lo medicaron y demás, pero quedó enfrascado por medicación siquiátrica. El Iprodi no le da ni la más mínima incapacidad, quedó sin mutual".-"Muy buena la explicación de la licenciada en Enfermería, lástima cómo usan la página del Hospital para bajar línea con eso de todes y con el gremio de ATE".-"Saludos desde Federal a todos los empleados de nuestro Hospital Colonia y sigamos trabajando para lograr inclusión social".-"Quería felicitar y reivindicar el trabajo diario de todos los profesionales del HESM. Especialmente a enfermería que está 24 horas junto al usuario, festejando sus cumpleaños, escuchando sus angustias y conteniendo. Saludos a Daniela, gran profesional".-"Javier son los jueces y fiscales con los que vos hablas los que mandan a esta gente al hospital. Antes quedaban internados por años, actualmente no es así. Se lo evalúa de manera interdisciplinaria y si se considera que es responsable de sus actos se envía informe al juzgado y en muchos casos van al lugar de donde no deberían haber salido: la cárcel".-"Hay muy pocos profesionales para tanta demanda y la mayoría no están bien preparados. A la hora de actuar no tienen una buena conducta de contención".-"Quería preguntarle al hospital Colonia ¿cómo trabajan para el alta de un usuario? ¿Cuánto es el tiempo que tiene que ser evaluado y preparado el usuario para el alta?".-"La figura del acompañante terapéutico es muy importante para trabajar de manera interdisciplinaria y lo hace en la particularidad de cada sujeto, evitando en muchas oportunidades la internación. Es un puente para la externación".-"Abrazo a todas y todos los trabajadores de la Escuela de día. Y una petición al director: que se garantice la atención odontológica para que puedan tener su dentadura gratuita y se priorice a los pacientes de salud mental porque a la mayoría les faltan. Soy agente sanitario y odontología es abierto a todo el público y muchas veces no hay lugar para ellos".-"Fui voluntaria cuando tenía 18 años para Crusamen, Cruzada de Salud Mental. Y los enfermos son los seres que más amor y cariño requieren, porque estuvieron allí o están por ser de mentes débiles. Están afectados a padecimientos y sufrimientos que les han causado desde el seno familiar o la misma sociedad. Ahí están los peligros. Los psicópatas no nacen, se hacen y no están encerrados, pues se ven muy sanos".-"Felicito a todo el equipo presente por abordar y debatir de salud mental e invito a todos los televidentes que se acerquen al hospital Roballos para tener contacto con las personas que están internadas, para ver de la manera que viven y como están, siempre se necesita la mano solidaria y amiga, eso sí sana".-"Felicitaciones a las profesionales de la salud. A Roxana por su compromiso social".-"Que hable la enfermera de verde que representa el cuidado que les brindamos a los PTS".-"Pienso que el sistema de salud no responde a la salud mental de manera apropiada, porque no está preparado al igual que la sociedad. Me he cansado de buscar psiquiatra infantil e infanto juvenil y apenas uno en la guía".