El Ventilador: el estigma de la locura, mitos y tabúes de la Salud Mental

Este año se realizó en Argentina el primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental. Y el resultado indica que actualmente son más 12 mil las que permanecen en hospitales psiquiátricos.



Además la estadística arroja que el tiempo promedio de internación es entre 8 y 12 años en el sector público y 4 en el privado.



Pero... ¿cuál es hoy la realidad de quiénes están internados en estas instituciones, cuáles son las prácticas y qué dice la legislación?



Si bien es cierto que siguen siendo numerosos los casos de internación y permanencia, los hospitales psiquiátricos vienen experimentando una sucesiva reestructuración.



La Ley Nacional de Salud Mental, aprobada en 2010 y reglamentada tres años después, busca promover una mejor inserción social y laboral de las personas con padecimiento mental.



Con ella se busca reemplazar la práctica de internación por sistemas de atención comunitaria, garantizando los derechos civiles a los pacientes.

Pero... ¿cuál es la respuesta de los familiares y la comunidad toda a esta propuesta de integración?



¿Qué aspectos contiene la Ley que hoy todavía no se apliquen y por qué?



Entre Ríos cuenta con grandes instituciones estatales de este tipo, como el de Federal, Rosario del Tala o el de Paraná mismo.



Históricamente fueron considerados psiquiátricos o manicomios, pero hoy se encuentran readecuando sus funcionamientos a las nuevas normativas.



¿Sucede lo mismo con el resto de estas entidades públicas y privadas en la provincia? ¿Qué dicen las estadísticas en la provincia de Entre Ríos? Desde la ansiedad, pasando por la depresión y hasta la esquizofrenia, los prejuicios contra quienes conviven con padecimientos mentales son muchos.



Actualmente las diferentes afecciones de salud mental se encuentran en aumento en todo el mundo y Argentina no es la excepción.



Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y un informe de la Organización Mundial de la Salud revela que1 de cada 3 personas en el mundo padece o padecerá algún tipo de trastorno mental en algún momento de su vida. Y señala además que las personas con trastornos mentales severos mueren hasta 20 años antes que la población general. Es decir, no hay salud sin salud mental.



Entonces... ¿está preparado hoy nuestro sistema de salud para atender todos los casos de padecimientos relacionados con la Salud Mental?



Son varios los especialistas que aseguran que en tiempos como el actual, con altos índices de personas que sufren diferentes cuadros de ansiedad, se evidencia un notable crecimiento de la "agateofobia". Es decir: el famoso "miedo a volverse loco", como suele decirse popularmente.



Es que, aseguran, los sentimientos de descontrol y desorden de los impulsos que provocan este tipo de estados, suelen causar miedo y más angustia.



Pero... ¿es habitual que situaciones como estos terminen en internación? ¿Pueden convertirse en afecciones crónicas aquellos casos no atendidos a tiempo?