El Ventilador: Consumos prohibidos, fiestas polémicas

Si bien estos encuentros son de diferentes géneros musicales y diversas las consignas que convocan a los asistentes, las llamadas fiestas "electrónicas" ocupan un lugar protagónico.



Pero... ¿es un prejuicio considerar las drogas de diseño, exclusivas de estos encuentros? Y por otra parte ¿qué son exactamente el éxtasis y otras pastillas consideradas "sintéticas"?



Hace unos días se conoció la noticia de un joven de 20 años fallecido por el consumo de este tipo de sustancias en una fiesta en Córdoba.

Ya suman varios los casos y la polémica no tardó en instalarse.



¿De dónde provienen este tipo de drogas? ¿Es Argentina sólo un destino o también ya son fabricadas en nuestro país?



Pero no todas son muertes. Los médicos aseguran que en las guardias de los principales hospitales es reiterado el ingreso de jóvenes intoxicados con estas pastillas.



Y el mayor problema, aseguran, es que se encuentran "alteradas" con distintas sustancias de diseño. Es decir que no se trata de metanfetamina pura, sino que es un conjunto de sustancias que terminan causando daños en el cuerpo y a muy corto plazo.



Ahora bien... ¿son la regulación, control o prohibición de este tipo de fiestas las medidas efectivas para combatir la comercialización de estas sustancias prohibidas?



¿Cuál es la situación en nuestra provincia y qué dicen las estadísticas?

Abordar la temática desde las escuelas

El concepto de "consumo problemático" se instaló desde hace tiempo con el fin de abordar la realidad de todos aquellos casos de abusos que una persona sufra en un consumo.



El alcohol, el tabaco, las drogas, el juego, la tecnología, las compras, la alimentación o cualquier otro consumo que un médico diagnostique como compulsivo, es decir, fuera de control, es considerado problemático.



Pero, entonces, cuando hablamos de consumo problemático... ¿dejamos por sentado que hay un tipo de consumo que no lo es?

¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las drogas ilegales?

Son muchos los médicos que afirman que desde hace un tiempo a esta parte, y con las drogas de diseño especialmente, se difunde entre los adolescentes una idea de consumo controlado que no provoca daños. Pero... ¿es realmente así?



¿Qué información circula entre los adolescentes y que claridad se tiene respecto de los límites entre lo que es problemático y lo que no?



La escuela se volvió un ámbito fundamental para abordar este tema, dado que es la principal caja de resonancia de todos estos adolescentes en adiciones graves.



Ahora bien... ¿qué contenidos existen para tratar la problemática y con qué herramientas cuentan actualmente los docentes?