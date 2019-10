El Ventilador: Algunas opiniones sobre las drogas y las fiestas electrónicas

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

A la hora de divertirse, las fiestas esporádicas marcan el rumbo de las tendencias. Convocan a jóvenes y se extienden por largas horas. Son, para muchos, un espacio representativo a la hora de hablar del consumo de drogas de diseño.¿De dónde provienen este tipo de drogas? ¿Es Argentina sólo un destino o también ya son fabricadas en nuestro país? ¿Son la regulación, control o prohibición de este tipo de fiestas las medidas efectivas para combatir la comercialización de estas sustancias prohibidas?¿Cuál es la situación en nuestra provincia y qué dicen las estadísticas?-"Ya que hablan de drogas ¿quién distribuye a la cocaína? Es peor que cualquier droga".-"En la Fiesta de Disfraces también se consume éxtasis, pero como no ha habido muertes, nadie controla".-"Tengo un vecino que escucha música electrónica empezando el jueves y terminando los domingos. Consumen drogas mal, ya lo denuncié, pero viene la policía y no atiende la puerta. Estamos cansados. También hace fiestas en quintas de Paraná. Tiene plata, porque vivimos cerca del centro y no cualquiera viene a su casa. Estamos cansados, pero para mí lo ampara alguien y toman también".-"Falopa hay en todos lados. Más aun la consumen estos chicos. No quieran tapar el sol con un dedo. Hablen mejor de la mugre que hay en los barrios. La droga no se va a terminar nunca. En fiestas electrónicas camina la falopa como nada. No puedo creer lo que escucho, tengo 39 años y cuando era chico no se veían estas cosas, me quedé en el tiempo".-"No hace falta ir a una fiesta electrónica. Con visitar cualquier plaza de Paraná alcanza para ver que se están drogando y fumando. Y a veces al frente de la policía".-"Soy enfermera en un barrio donde la droga es moneda corriente. Creo que el consumo de drogas es un tema muy delicado, pero siempre digo que es responsabilidad de cada padre. Uno tiene que ver cuándo el hijo vuelve a casa. La droga existe en todos lados, lo que falta es más educación sobre los daños que provoca a nivel neurológico. Daños irreversibles. Mis felicitaciones por el premio".-"El finde se realizó una fiesta electrónica en calle Miguel David y Antonio Bonelli y no había baños químicos, no había nada. Estuvieron hasta el domingo a las 18.30. Llamamos a la policía y no hizo nada. Ni siquiera bajaron de la camioneta y hay gente viviendo y cuidando esa quinta".-"Sobre lo que están hablando, hoy casi en un 90 por ciento de todos los eventos consumen y mucho. Ya en los cumpleaños de 15 es impresionante. Y la mayoría de los dueños de los salones y el policía que está no pueden hacer nada. Cuando se mueran en el evento recién van a tomar cartas en el asunto. En ningún salón de Paraná hay médico, sí te exigen el policía de adicional, el inspector y los impuestos".-"¿Se dan cuenta de qué enferma está nuestra sociedad que se habla de "consumo responsable"? Pobres padres? Desde 1994 conozco madres que hasta le pidieron ayuda a un juez que en esa época le dijo: "señor, un porrito se lo fuma cualquiera". Y ahora, ese niño joven ahora adulto está mal y así hay muchos casos de madres yendo a la justicia. Aunque se golpeen puertas, nadie puede hacer nada por los adictos. Claro, como van a rehabilitar si es comercio. Ni hablemos de los infectados de VIH. Son cada vez más y no sólo por jeringas".-"Con respecto a los ruidos molestos acá en Pagani hay motos y kartings. Molestan mucho".-"En Colonia Avellaneda también se hace y nadie hace nada".-"La droga no solo se encuentra en fiestas electrónicas, hasta nuestros propios gobernantes la manejan. Empiecen a hablar bien y serios porque dicen cualquier cosa".-"Hay drogas permitidas aceptadas por el común de la gente. Tenemos un Estado ausente. Tal vez se ha avanzado en prevención, pero no hay lugares donde las personas adictas puedan atenderse. Donde tener un seguimiento".-"Justamente no consumo ese tipo de drogas, pero conozco y tengo amigos que consumen cartón, pastillas, cocaína, marihuana y en las fiestas tanto como en boliches o en la vida cotidiana LOS JÓVENES CONSUMEN, ES UNA REALIDAD, PORQUE TENGO AMIGOS. Y todos los tipos de drogas están para cualquier tipo de personas: tanto pobres, porque hacen cualquier cosa para consumir; o los de clase alta, que se les hace más fácil de conseguir. No es una moda, es una realidad que pasa todos los días y fines de semana en toda la región".-"Debería haber más información de las drogas, aunque sean ilegales, porque muchos jóvenes no saben los riesgos que pueden llegar a tener. No está de moda ingerir droga, no entiendo por qué dicen eso, yo voy a fiestas electrónicas y no me drogo, se pueden disfrutar las fiestas sin consumo. Que los jóvenes se hagan cargo, cada uno tiene que hacerse responsable de sus acciones. En todas las fiestas se trafica droga".-"Mi opinión como ex adicto hoy rehabilitado es que hay drogas mal usadas, con abusos. Y es ahí donde viene el problema".-"No sólo en fiestas electrónicas hay drogas, también en fiestas de cumpleaños caseras y boliches clandestinos. Los vecinos de mi barrio ponen música reggaeton a todo volumen y consumen drogas como el alcohol y el cigarro. Y se desquitan con nuestros perros sin motivo. Felicitaciones por su premio AET".-"La sra. Cislaghi parece que aprueba todo esto. Tienen que clausularlos a todos estos, pero el Presidente de Junta debe estar prendido, porque en Sauce Montrull siempre hay".-"El consumo problemático es complejo. No se trata solo de drogas de diseño y "clandestinidad". La adicción al celular al volante también mata gente a diario. Muchos se indignan y se despachan con los jóvenes, pero nadie se planta frente a un sistema que avala el uso y abuso del alcohol y los fármacos con cifras millonarias. Los jóvenes son fruto de la educación y cariño que como adultos damos. Seamos coherentes y empecemos a ver más amplio el espectro".-"Que atrevido el chico ese ¿cómo le va a contestar que sí? Si sos adicto hacete cargo, te preguntaron qué consumís, no a quién le comprás".-"Quería consultarle al presidente de la junta de gobierno de Sauce Montrull, ya que se preocupa tanto por las fiestas electrónicas que también lo haga por el alumbrado público".-"No me quedo claro ¿de qué sirve la intervención policial y las actas que se labran si no van a multar o sancionar a quienes organizan las fiestas electrónicas?".-"La mayor droga que hay es el alcohol, todos arrancan con eso y después viene lo demás. Habría que arrancar por ahí".-"La realidad es que la gente que vive en Sauce Montrull no quiere esas fiestas porque es bien sabido que los chicos consumen drogas en las mismas. Ahora, yo pido que el chico Casas me diga cuál es la droga buena, según él. Y la gente que va a esas fiestas no es del lugar. La gente dueña de las quintas no se preocupa porque ellos no viven ahí, solo vienen el fin de semana y no se fijan que la gente al otro día trabaja y no puede dormir con el ruido".-"Yo dejé el alcohol, las drogas y el cigarrillo. Gracias a Dios si uno se lo propone, lo logra".-"Un mensaje para los periodistas del piso, infórmense bien antes de decir las cosas que dicen. No todas las personas son iguales y no todos consumen lo mismo".-"No se puede comparar una pastilla que se toma bajo receta con el éxtasis, que es una droga totalmente ilegal".-"Yo fui consumidor de cocaína y pasta base. Hace 8 años que deje de consumir por voluntad propia".