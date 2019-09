"Me arruinó la vida", dijo menor que denunció a ex Jefe de Policía por abuso

En el cierre del pasado mes de julio, salía a la luz una denuncia de presunto "ataque a la integridad sexual" contra una menor que le costó el puesto al titular de la Jefatura Departamental Concordia de Policía, comisario Enrique Querencio.



En el mes de julio del año pasado, el entonces Jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Comisario Enrique Querencio, fue denunciado ante la justicia por el supuesto abuso a una menor de edad.



Luego de conocida la presentación que se hiciera en los tribunales de Concordia, Querencio fue relevado de su cargo.



A casi dos meses de conocida el hecho, la menor que denunció al ex Jefe de Policía, aseguró que "hoy me siento bien, pero lo único que pido es Justicia porque este violador y sinvergüenza, lo mismo que me hizo a mí, se lo puede hacer a varias chicas más", afirmó.



La joven indicó que, tras la denuncia, no tuvo ningún otro contacto con el ex jefe policial. "Él me amenazó, me dijo que sabía dónde estaba mi escuela y dónde vivía", subrayó.



Además, a pesar del tiempo transcurrido, reconoció que aún tiene miedo. Agregando que "luego de esto, no pude volver a ser la chica que era", dado que "este tipo me arruinó la vida". Contacto e impotencia

La joven recordó que el contacto se originó "por el Face", ya que el Jefe Departamental de Policía de Concordia "me mandaba mensajes, diciéndome que quería salir conmigo".



Por otra parte, y siempre de acuerdo al relato de la menor, tampoco se cumpliría una orden de restricción que está vigente, "porque el otro día pasó por enfrente de mi casa". En este sentido, indicó que ello le genera impotencia ya que "a la policía no le podés avisar" de tal irregularidad. De todos modos, buscará contarle a "la fiscal".



Desde el entorno de la menor, adelantaron a Diario Río Uruguay que "nosotros no vamos a parar, a pesar de que no quieren que hablemos con la prensa" y seguramente "dentro de unos días, convocaremos a una marcha".