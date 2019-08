Un excombatiente fijó su domicilio para las PASO en las Islas Malvinas

La historia de Osvaldo Hillar, un conocido veterano de guerra de 56 años que fue presidente del Centro de Ex combatientes de Malvinas en la capital fueguina, salió a la luz a partir de que la Justicia Electoral del distrito difundió datos del padrón para las elecciones Paso del próximo domingo.



Allí figura que cuatro electores poseen domicilio constituido en las Islas Malvinas, y uno de ellos es Hillar, el único que vive actualmente en Ushuaia y que, además, confirmó en diálogo con Télam su decisión de colocar el nombre de su amigo muerto como dirección.



Es una reivindicación simbólica de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, aunque también un homenaje a un compañero fallecido muy

"Hice el cambio de domicilio en el Registro Civil hace aproximadamente un año y medio. Es una reivindicación simbólica de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, aunque también un homenaje a un compañero fallecido muy cerca mio durante la guerra", admitió el veterano.



Hillar contó que el homenajeado es Eduardo Antonio Vallejo, quien falleció entre el 11 y el 12 de junio de 1982 mientras realizaba una guardia en una trinchera y recibió las esquirlas de una bomba naval que explotó a dos metros suyo, a dos días de la caída de Puerto Argentino en manos de los británicos.



Vallejo era oriundo de Córdoba, el tercero de cuatro hermanos, y desde las Islas Malvinas envió cuatro cartas a su familia.



Ambos se conocían desde antes de ir a Malvinas porque estaban realizando el servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de La Calera (Córdoba) cuando fueron convocados a las islas el 23 de abril de 1982, y viajaron de inmediato con una escala previa en Comodoro Rivadavia.



"Su muerte es algo que me marcó mucho y tenerlo en el documento es una forma de poder llevarlo a todos lados a donde voy", confesó el ex combatiente fueguino.



Hillar aclaró que antes de realizar el cambio de domicilio les pidió autorización a los familiares de Vallejo, y que éstos aceptaron.



Fuentes del Registro Civil explicaron a Télam que para realizar un cambio de domicilio a las Islas Malvinas se acepta la dirección proporcionada por el solicitante con valor de "declaración jurada", porque las autoridades nacionales no tienen forma de corroborar esos datos en territorio malvinense.



De hecho, en el Documento Nacional de Identidad de Hillar figura hoy el domicilio "Eduardo A. Vallejo 103. Puerto Argentino", tal como lo declaró el veterano fueguino.



Si bien los DNI se envían por correo al domicilio declarado, cuando se trata de estos casos especiales, los funcionarios remiten los documentos a Tierra del Fuego y son retirados en una oficina por el interesado, detallaron las fuentes.



Para las Paso del domingo, la Justicia Electoral fueguina dispuso una mesa destinada al distrito "Islas del Atlántico Sur".



Esa mesa fue anexada a la última de la sección Ushuaia, que es la número 209 y funcionará en la escuela rural 6 "Entre Ríos" de Lago Escondido", ubicada a unos 55 kilómetros de la capital de Tierra del Fuego.



Hillar le confirmó a Télam que el domingo concurrirá a votar, y que lo hará con el DNI donde figura como domicilio el nombre de su compañero fallecido en la guerra.



"Voy a ir con mucho orgullo, porque siento que la soberanía no se declama solamente, también hay que ejercerla todos los días con actos concretos", afirmó.