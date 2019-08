Piden justicia por la profesora asesinada: "Nos golpeó muy fuerte, reaccionemos"

este lunes fue asesinada la profesora Lilian Noemí Godoy, de 46 años, mientras que su hija, de sólo cuatro años de edad lucha por su vida,

Lorena Stuck, directora de la escuela Nº 9 'Juan María Gutiérrez'

Recordemos queproducto de las gravísimas lesiones que padece tras el ataque que ambas padecieron en el domicilio de calle M. Gatto y Laprida.Desde la Policía indicaron que la mujer habría llamado a un "service" para que le arregle un lavarropas. En circunstancias que se tratan de establecer, el supuesto técnico, un joven de 25 años, atacó cruelmente a la mujer e hirió a su hijita de 4 años. El presunto autor está detenido., afirmaron.dialogó con. "Es terrible lo que pasó, no sólo porque (Lilian Noemí Godoy) era una gran compañera sino también porque es una mujer la víctima de este hecho. Por eso, afirmó con mucho pesar.. Todas aquellas que hayan sufrido violencia de género, todas aquellas que hayan tenido una muerte de una mujer en la familia,", resaltó.Del mismo modo, Stuck expresó que este homicidio "".La directora de la escuela donde se desempeñaba Godoy contó que desde un grupo de WhatsApp tomaron conocimiento de este crimen, pero "cómo no estaban los datos filiatorios no nos dimos cuenta hasta que se conoció el nombre y apellido de la víctima, más o menos a las 21"."Comunicamos del hecho a la supervisora de la escuela, a la dirección departamental, el gremio nos estás apoyando. La comunidad educativa de la escuela Nº 9 está toda presente, no sólo los docentes sino también los padres", detalló.La movilización de este martes fue encabezada por AGMER seccional Concordia, ATE seccional Concordia, CTA- Mesa local Concordia.