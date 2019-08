Mala praxis: la clínica de la pierna amputada por error suma 11 denuncias

Once denuncias por mala praxis serán presentadas este martes contra la clínica de Berazategui donde le amputaron la pierna equivocada a una jubilada, al tiempo que "existe documentación que acredita que un cirujano es, a su vez, titular de una casa funeraria", informó la letrada denunciante.



"Los casos son investigados a partir de los cuestionamientos y las consultas por mala praxis que me llegaron de la gente", dijo la abogada Paola Stekloff.



La letrada agregó que consiguió documentación que acredita que el cirujano Fernando Javier Palladino -denunciado por homicidio culposo- "es el titular de la funeraria Casa Central que está ubicada a una cuadra del Nuevo Sanatorio Berazategui".



Stekloff aseguró también que Palladino, como médico forense, se desempeñó en la morgue del Cementerio de Ezpeleta.



"Hace cuatro meses a un hombre que murió en una cirugía que no fue informada por mala praxis, en la clínica le sugirieron Casa Central y cuando los familiares se dirigieron a la funeraria encontraron a Palladino, que había realizado la operación, con un delantal negro", detalló.



Los casos



Stekloff está a cargo del caso de Dionisia Caballero, de 64 años, quien el 4 de mayo pasado ingresó a la clínica con una fractura de muñeca, fue operada con éxito pero, tras un paro cardíaco, quedó en estado vegetativo y murió el 23 de junio, luego de una infección generalizada.



La letrada también representa a la familia de Teresa Angilletta, de 71 años, quien falleció tras una intervención quirúrgica del píloro y, en lugar de desobstruirle ese conducto que comunica el estómago con el duodeno, le quitaron la vesícula, caso por el que está acusado Palladino y todo su equipo quirúrgico.



A Magdalena Leguizamón, de 66 años, le amputaron la pierna equivocada y por el hecho están imputados por "lesiones culposas" el traumatólogo Gonzalo Cardoza y el cirujano Rafael Marino Rico.



Las denuncias contra la clínica serán presentadas ante la Fiscalía Descentralizada Berazategui N° 7 a cargo de Karina Santolín.