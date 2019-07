"¡Te equivocaste de pierna!", la reacción desesperada tras errónea amputación

Denuncia e investigación

Preparar a la paciente

Ya la había operado

Magdalena, de 67 años, trata de recomponerse ahora en la clínica Ceni de Quilmes. Pero su familia aún pasa sus horas con la mira puesta en otro sitio, a 20 minutos de allí, en el Nuevo Sanatorio Berazategui, donde una mala praxis desencadenó un hecho dramático: un cirujano le amputó la pierna equivocada.detalles del escandaloso hecho. "La intervención fue el lunes a la noche. Mi mamá no se dio cuenta porque es no vidente, también producto de su diabetes. Lo notó a la mañana siguiente, cuando tuvo la necesidad de levantar la pierna que le habían cortado. Ahí llegué, me di cuenta y bajé a hablar con él mismo médico que me había dicho que la intervención había sido un éxito", explicó, entre desesperada y sorprendida."¡Te equivocaste de pierna! Le grité. Cuando lo increpo empieza a transpirar. Se pone blanco. Balbucea. Me dice 'para para'. Y después sale con que en la intervención notaron que estaba necrosado el talón de la pierna que le cortaron", relató Mayra, el mano a mano que tuvo con el cirujano Gonzalo Cardozo.Tras el hecho y la denuncia, se abrió una investigación en la UFI N° 7, a cargo de la fiscal Karina Santolin, que caratuló la causa como "lesiones culposas"."Ella estaba internada desde el martes 16 de julio por una infección en el pie derecho, en el cuarto dedo, que era el más comprometido, y se decidió amputar el día miércoles por indicación del cirujano vascular", agregó Mayra. Pero como la infección siguió avanzando, el domingo le comunicaron que debían amputar la pierna derecha."Hubo que preparar a mi vieja para que aguante el golpe emocional y el lunes le practicaron la cirugía, después salió el traumatólogo a decirnos que la cirugía había salido bien y que ella había tolerado bien el procedimiento", detalló.La sorpresa ocurrió cuando fue a ver a su madre a la habitación: "Yo levanté la sábana y vi que el pie derecho, que había sido intervenido la semana pasada y que estaba comprometido, seguía ahí y que la pierna que faltaba era la otra".Mayra detalló que el cirujano que realizó la práctica era el mismo que había amputado el cuarto dedo del pie derecho unos días atrás. Ahora la paciente, con ayuda de PAMI, fue trasladada en ambulancia de alta complejidad a la Clínica Ceni de Quilmes.