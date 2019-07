Beba fallecida tras quemaduras: Aguardan los resultados de la autopsia

Sociedad Exhumarán el cuerpo de la beba que habría sufrido quemaduras en el hospital

Se aguardan para después del 22, una vez que finalice la feria judicial, los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la beba que falleció el sábado 6 en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Se recordará que la pequeña había ingresado el 25 de junio, con un cuadro de neumonía y una infección urinaria, pero en el medio, sufrió quemaduras que la familia denunció oportunamente."Está todo en manos de la justicia", aseguró a, Ramona Acuña, la abuela de Morena.Según explicó, su hija denunció el hecho en la dirección del hospital, y dejaron las fotos que le sacaron a la pequeña como muestra de lo ocurrido."El médico me dijo que cuando ingresara a la semana siguiente, la beba no iba a tener nada. Para mí fue como una burla", apuntó la abuela de la beba fallecida.Morena había sido internada por un cuadro de neumonía y una infección urinaria, por la que ya estaba siendo tratada."No me voy a quedar con los brazos cruzados porque lo que hicieron no tiene perdón de Dios", sentenció la mujer, al remarcar que su nieta "murió de sufrimiento".Por su parte, el fiscal que interviene en la causa, Fabio Zabaletta, confirmó aque se inicia una investigación a raíz, primero, de la denuncia de la madre de la beba, y después por otra acusación de parte de la apoderada legal del hospital, la Dra. Graciela Chiappa, quien entregó la historia clínica de la paciente."En el corto plazo que se dio entre las denuncias y el fatal desenlace, el médico forense pudo constatar el estado de la beba y él tiene su teoría y su diagnóstico sobre lo que ocurrió pero sería muy pronto e imprudente arrojar un veredicto sobre cuál pudo haber sido la causa del fallecimiento de la beba", explicó el fiscal."Nos preocupan las lesiones, el carácter de las mismas y las consecuencias", remarcó.