Exhumarán el cuerpo de la beba que habría sufrido quemaduras en el hospital

Sociedad Falleció la beba cuya madre denunció que sufrió quemaduras en el hospital

"Luchar para descubrir todo"

Autopsia

La muerte de una beba de un año y un mes en el hospital Masvernat de Concordia acontecida la semana pasada, determinó la intervención de la Justicia, luego de que la familia de la pequeña denunciara situaciones irregulares. Se alertó que la menor que había ingresado con un cuadro de neumonía, tenía severas quemaduras a causa de un accidente ocurrido dentro de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).Ramona Acuña es abuela de Morena, la beba que falleció el pasado sábado en el hospital Delicia Concepción Masvernat. Había ingresado el 25 de junio, con un cuadro de neumonía y una infección urinaria, pero en el medio, sufrió quemaduras que la familia denunció oportunamente.Al hablar conde Concordia, la abuela contó que la beba ya tenía un tratamiento desde comienzo de junio. "La infección era urinaria pero después agarró más virus en el hospital", agregó.Morena tenía un "año y un mes", y de acuerdo a lo que rememoró su abuela, "el miércoles pasado yo le toqué la cabeza y las manitos y estaban fría", indicó. Por lo que solicitó a la enfermera, poder llevarle "una gorrita, escarpines y una bolsita de agua caliente". Sin embargo, recibió una negativa a tal petición."A la noche se ve que le pusieron ellos, no sé qué le hicieron pero al otro día el médico nos llamó porque la bebé había tenido un percance leve", detalló la familiar. Subrayando que - cuando entró la madre- "no podía creer las quemaduras que tenía y encima no había nadie para informarle".En resumidas cuentas, el "doctor nos dijo que se hacía responsable porque le dije a la enfermera que le ponga algo que lo caliente", contó Ramona. Detallando que las quemaduras que presentaba su nieta estaban "bajo los brazos, en las costillitas y en las piernitas".Además, la mujer contó que el galeno "parecía que se burlaba de nosotras y me dijo: "No te preocupes abuela porque cuando vayas el otro miércoles a verla, la beba no va a tener nada".El profesional referido es "el doctor Bellafiore", mencionó la entrevistada. Agregando que el galeno les dijo "si fuese otro, la envuelvo todo en un trapo o con una manta y ustedes ni se dan cuenta que estaba quemada".Muy acongojada, la abuela contó que el fallecimiento de la menor se dio en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y "al médico este no lo se lo vio más por ahí"."Nosotros no vamos a parar hasta que esto se descubra aunque no tenemos un abogado todavía porque somos humildes", adelantó según lo publicado por. Subrayando que las lesiones "no eran una quemadura leve".Además, puntualizó que -por todo lo vivido- pudo entrevistarse con el director del hospital, el doctor Miguel Ragone. "Queremos la cabeza de todos los que estaban esa noche y que queden sin matrícula, para que no hagan lo mismo en otro lado", finalizó Ramona.El fiscal Fabio Zabaleta dispuso exhumar el cuerpo de la beba que se encontraba sepultada en el Cementerio Nuevo, por lo que fue trasladado hasta la morgue judicial para su correspondiente autopsia, publicóEn la causa se trata de establecer si se confirme el diagnóstico médico inicial por el que ingresó al Masvernat, tratándose de un cuadro de neumonía, donde luego -supuestamente- por un accidente dentro de UTI, sufrió quemaduras que agravaron aún más el cuadro de la pequeñita, quién en definitiva dejó de existir a las pocas horas.