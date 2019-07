Más de 20 clubes del país abrieron sus puertas a personas en situación de calle

Video: Echagüe puso a disposición su albergue para personas en situación de calle

La organización que lidera Juan Carr concentrará hoy sus acciones en el club Atlético Vélez Sarsfield que este domingo se incorpora a la iniciativa solidaria, mientras que otros clubes abren sus estadios por quinto día consecutivo."El club recibe ayuda desde las 10 hasta las 18 y abre sus puertas a personas en situación de calle, para ofrecerles abrigo y un mate cocido apenas llegan, y después una cena", explicó Carr.Pero, en el caso del club de Liniers, no habrá pernocte, sino que las puertas de esa institución permanecerán abiertas hasta la 1 de la madrugada, tras lo cual habrá móviles disponibles del BAP para trasladar a paradores a las personas que así lo requieran.En el caso de River, pionero en este tipo de iniciativa, "680 personas en situación de calle pasaron estos últimos cuatro días por el club: algunos se llevaron ropa y comieron, otros se quedaron a dormir".Durante las cuatro jornadas, tres gimnasios y dos vestuarios del club sirvieron de dormitorio para un total de 393 personas.Por el momento, los clubes que se han sumado con distintas modalidades a esta iniciativa solidaria son: River; Vélez; Huracán; San Lorenzo; Racing; Ferrocarril Oeste, Lomas; Temperley; Banfield; Lanús; Estudiantes de Caseros: Platense; Gimnasia de Jujuy; Huracán Las Heras (Mendoza); San Martín y Atlético Tucumán; Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Morón; Los Andes; Huracán y el Club Atlético Posadas.En Entre Ríos, vale recordar que el Atlético Echagüe Club de la ciudad de Paraná, puso el pasado viernes a disposición su albergue para personas en situación de calle. Se trata de un espacio con capacidad de 20 camas, que cuenta con baños y duchas, ubicado en la sede social de calle 25 de Mayo. Y estará disponible mientras dure la ola de frío que sacude al país.Mientras algunas instituciones sólo reciben y entregan donaciones, otros también ofrecen cenas calientes y otros incorporan la posibilidad de pasar la noche en el lugar."El invierno es una tragedia que produce unas 45 muertes por monóxido y otras 13 o 14 en las calles, por año: cuando vimos que se produjeron cinco muertes en un período muy corto pensamos que había que hacer algo distinto", dijo Carr.Y en ese camino de "hacer más ruido", por un lado "le pedimos a la gente que empiece a levantar la mirada y avise cuando ve personas durmiendo en la calle y hace menos de cinco grados", dijo.El resultado fue "una suerte de despertar" de la comunidad, "que no está siendo indiferente", lo que se patentiza en que el 108 pasó "de recibir mil llamadas diarias a tres mil" en los últimos días."Pero por otro lado decidimos abrir las puertas de River, ante lo cual la gente respondió de dos maneras: más de 100 personas concurrieron a dormir en el club la primer noche mientras otras, en un verdadero aluvión de generosidad, fueron a llevarles abrigos, frazadas, pañales y elementos de limpieza personal", contó.Carr calificó como "conmovedora" y "sin antecedentes" la respuesta colectiva a esta nueva campaña "Frío Cero" de la organización, que este año tuvo por novedad "la apertura de la puertas" de los clubes."Y cuando aparecieron más y más clubes que abren las puertas, fue realmente emocionante", dijo.En el caso de Vélez, según informó la dirigencia, hacia el mediodía ya eran 100 las personas haciendo cola para recibir donaciones o una cena caliente, y se esperaba que esta noche pasen por el club unas 500 personas más en situación de calle."Actos de solidaridad Vélez hace siempre, pero cosas más chicas que no trascienden. Ahora decidimos plegarnos a esta iniciativa y la respuesta de los socios, hinchas y vecinos está siendo muy buena, diciendo si podían acercarse como voluntarios o haciéndonos llegar muchísimas donaciones", dijo a Télam la vicepresidenta del departamento de prensa del club, Monserrat Brizuela.