Efectos del eclipse: Cuánto peso perdería una persona

El eclipse solar del próximo 2 de julio promete ser uno de los espectáculos del año en Argentina, donde una franja del país quedará en penumbras en horas de la tarde."La única diferencia en la fuerza gravitatoria durante un eclipse solar es que la Luna y el Sol están tirando de la Tierra desde el mismo lado, pero eso realmente no hace ninguna diferencia medible", aseguran desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba.Por lo que es mentira la información que circula en internet de que perderemos medio kilo durante el evento.La Nasa calcula que,PeroLa Nasa asegura que no hay evidencias de que los eclipses tengan algún efecto físico en las personas, aunque durante milenios estos fenómenos han tenido un valor simbólico especial que puede predisponer a las personas hacia algún comportamiento de modo inusual."Lo que más quiere saber la gente es qué va a pasar con sus gatos y perros. La verdad es que son animales que ya están acostumbrados a vivir con luz artificial, por lo que quizá no reaccionen mucho", explica Matías Pandolfi, investigador del Conicet en la Universidad de Buenos Aires y especialista en comportamiento animal según publica el diarioEn mamíferos, algunos cambian de comportamiento, pero otros no. "Un estudio en África mostró que leones, jirafas y cebras no cambiaron su comportamiento, pero sí lo hicieron los hipopótamos", comenta.Otro trabajo con chimpancés de zoológicos sorprendió porque los animales comenzaron a subir en orden a lo más alto de la jaula para contemplar el fenómeno.Según la bibliografía, las reacciones más marcadas se dan en las aves y en los peces. "Cuando se da el eclipse y se oscurece, interpretan que es de noche. Entonces realizan sus actividades nocturnas, como buscar refugio y proteger a sus crías", detalla.Por el contrario, algunos animales de hábitos nocturnos reaccionan durante el eclipse. Algunas ranas comienzan a cantar y los murciélagos salen de sus madrigueras. Las aves también pueden cambiar su comportamiento.El investigador aclara que, como este eclipse ocurrirá al borde del atardecer en nuestro país, es probable que no se perciban estos comportamientos inusuales.