Aumenta el número de personas evacuadas y cortaron calles en Gualeguaychú

Esta madrugada, la altura del río Gualeguaychú en el puerto de la ciudad homónima era de 4,63. Mientras tanto, ya suman 118 los evacuados. En las instalaciones del Regimiento en Urquiza al Oeste hay 94 personas que fueron evacuadas de sus hogares debido a la creciente. En el club Black River hay 13 personas más y en un hostel de la ciudad 11.Desde el área de salud solicitaron especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada.Recordamos que todas aquellas personas que necesiten de la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú por la crecida del río deberán comunicarse al 103, teléfono habilitado las 24 hs para tal fin.A raíz de la incesante crecida del río Gualeguaychú, la Municipalidad dispuso una serie de operativos coordinados por Defensa Civil, la secretaría de Obras Públicas y la dirección de Tránsito. En las calles cercanas a la Costanera, Munilla y Pueblo Nuevo se dispusieron cortes de tránsito para evitar la circulación de vehículos en calles anegadas por el agua.Patico Daneri y FrancoMontiel y RivadaviaBoulevard de León y Luis N PalmaUrquiza y GiustoSan Martín y GuerraBolívar y San LorenzoAndrade y CaserosGervasio Méndez y San LorenzoSan Lorenzo y Del ValleAlem y ConcordiaAv. Parque y CaserosAv. Parque y BorquesAv. Parque y MitreAv. Parque y 3 de febreroAv. Parque y ChalupRoldán y 3 de febreroPellegrini y GüemesChalup e Ingenieros3 de febrero y Florencio SánchezPellegrini y TalaPellegrini y GoldaracenaConcordia y Chalup25 de mayo y AlemBolivia y Luis N. PalmaSan Lorenzo y 3 de caballeriaSan Lorenzo y Del ValleTiscornia y Buenos AiresLink para ver el mapa de calles